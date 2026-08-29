Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ σε φιλική αναμέτρηση

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη, ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο με μια εμφατική νίκη σε φιλική αναμέτρηση. Η ισραηλινή ομάδα αντιμετώπισε την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ και επικράτησε με το εντυπωσιακό σκορ 101-76. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δοκιμασία για το σύνολο του Έλληνα προπονητή, προσφέροντας τα πρώτα δείγματα γραφής ενόψει των προκλήσεων που έρχονται.

Επιβλητική εμφάνιση και «100άρα» στην πρεμιέρα

Η ομάδα του Τελ Αβίβ έδειξε από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις, καθώς κατάφερε να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό πόντων, επικρατώντας με 101-76 της βουλγαρικής Μπάλκαν Μπότεβγκραντ. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας ένα πρώτο, δυναμικό δείγμα της επιθετικής της ικανότητας και της ομαδικής της λειτουργίας.

Η επικράτηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην περίοδο των φιλικών αγώνων, καθώς η ομάδα αρχίζει να «ζεσταίνει τις μηχανές» της ενόψει της νέας σεζόν. Ο Δημήτρης Ιτούδης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τους παίκτες του σε συνθήκες αγώνα και να βγάλει τα αρχικά χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αγωνιστική τους κατάσταση και τη συνολική εικόνα του συνόλου που χτίζει.

Οι πρώτες εντυπώσεις του Δημήτρη Ιτούδη

Ο Έλληνας τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, παρακολούθησε με προσοχή την πρώτη φιλική αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ για τη νέα σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με μια ευρεία νίκη επί της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ. Ο προπονητής είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει την απόδοση των παικτών του σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού, όπως η άμυνα, η επίθεση και η συνεργασία μεταξύ τους, διαπιστώνοντας τον βαθμό ετοιμότητάς τους σε αυτό το πρώιμο στάδιο.

Τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα του συνόλου του Δημήτρη Ιτούδη προέκυψαν από αυτή την αναμέτρηση. Η ομάδα έδειξε σημάδια προόδου και καλής οργάνωσης, ενώ ο ίδιος ο τεχνικός θα εργαστεί πάνω στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης προετοιμασίας. Στόχος είναι η Χάποελ να παρουσιαστεί πλήρως έτοιμη και ανταγωνιστική για τις επίσημες διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν.

Πρωταγωνιστές στην επίθεση της Χάποελ

Στην επιτυχημένη αναμέτρηση απέναντι στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, αρκετοί παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη γενικότερη παρουσία τους στο παρκέ. Κορυφαίος σκόρερ για την ισραηλινή ομάδα αναδείχθηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους. Η συνεισφορά του στην επίθεση ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας, δίνοντας το έναυσμα για την επίτευξη του υψηλού σκορ.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σέρβου σταρ Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του. Πέρα από την ικανότητά του στο σκοράρισμα, ο Μίτσιτς μοίρασε και έξι ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία φάσεων και την οργάνωση του παιχνιδιού για τους συμπαίκτες του. Η συνδυαστική του δράση σε εκτέλεση και οργάνωση ήταν εμφανής από την πρώτη κιόλας φιλική αναμέτρηση.

Οι νέες προσθήκες και οι υπόλοιποι σκόρερ

Ο νεοαποκτηθείς από την Αρμάνι Μιλάνο, Ζακ Λεντέι, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ και κατάφερε να σκοράρει 10 πόντους, δείχνοντας άμεσα την προσαρμογή του. Η παρουσία του αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την ενσωμάτωσή του στο σύνολο και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της ομάδας, προσθέτοντας μια επιπλέον ποιοτική λύση στο ρόστερ.

Επιπλέον, στην επίθεση της Χάποελ συνέβαλαν και οι Κόφι και Γουέινραϊτ, οι οποίοι σημείωσαν από εννέα πόντους ο καθένας, δείχνοντας ότι η ομάδα διαθέτει πολλούς παίκτες ικανούς να σκοράρουν. Η ομοιογένεια στην επίθεση και η κατανομή του σκοραρίσματος σε πολλούς παίκτες υπογραμμίζουν το βάθος του ρόστερ που διαθέτει ο Δημήτρης Ιτούδης για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στις επίσημες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta