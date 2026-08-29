Νικηφόρο ξεκίνημα για την Μπάγερν στα φιλικά της προετοιμασίας

Η Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε τις φιλικές αναμετρήσεις της στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σημειώνοντας νίκη. Οι Βαυαροί επικράτησαν της Ουλμ με τελικό σκορ 91-86, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο «BMW Park» του Μονάχου. Η αναμέτρηση αυτή αποτέλεσε το πρώτο «ξεμούδιασμα» για την ομάδα του Άντον Γκαβέλ, δίνοντας την ευκαιρία για δοκιμές και αξιολόγηση.

Το νικηφόρο «ξεμούδιασμα» των Βαυαρών

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Μπάγερν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς η ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ουλμ. Το τελικό σκορ 91-86 αντικατοπτρίζει μια αναμέτρηση με αρκετούς πόντους, όπου οι Βαυαροί έδειξαν τα πρώτα δείγματα της δουλειάς τους.

Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στην έδρα της Μπάγερν, το «BMW Park» στο Μόναχο, προσφέροντας ένα οικείο περιβάλλον για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο προπονητής Άντον Γκαβέλ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους παίκτες του σε συνθήκες αγώνα, πραγματοποιώντας τις πρώτες του δοκιμές για τη νέα σεζόν.

Σημαντικές απουσίες για την Μπάγερν

Παρά τη νίκη, η Μπάγερν αντιμετώπισε αρκετές απουσίες σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ο Ντουέιν Γουάσινγκτον έμεινε εκτός αγώνα για λόγους ξεκούρασης, ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Επιπλέον, η ομάδα στερήθηκε τις υπηρεσίες δύο διεθνών παικτών της, του Όσκαρ ντα Σίλβα και του Γιοχάνες Τίεμαν. Και οι δύο αθλητές απουσίαζαν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες, γεγονός που περιόρισε τις επιλογές του προπονητή Άντον Γκαβέλ.

Η κατανομή του χρόνου και οι πρώτοι σκόρερ

Ο προπονητής Άντον Γκαβέλ επέλεξε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ευρύ φάσμα παικτών, χρησιμοποιώντας συνολικά 13 αθλητές. Η τακτική αυτή επέτρεψε την ομοιόμορφη κατανομή του χρόνου στο παρκέ, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς παίκτες να δοκιμαστούν και να βρουν ρυθμό.

Σε ό,τι αφορά τους σκόρερ, ο Νιλς Γκιφάι αναδείχθηκε πρώτος για την Μπάγερν, σημειώνοντας 13 πόντους με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στα σουτ εντός παιδιάς, έχοντας 5/7. Ακολούθησαν σε απόδοση ο Μάιλς Νόρις με 12 πόντους και ο Όστιν Γουάιλι, ο οποίος πρόσθεσε επίσης 12 πόντους, ενώ συνέλεξε και 9 ριμπάουντ. Τέλος, ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν συνεισέφερε με 11 πόντους, συμπληρώνοντας την τετράδα των κορυφαίων σκόρερ της αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα των επόμενων αναμετρήσεων

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, οι Βαυαροί έχουν ήδη προγραμματίσει τις επόμενες φιλικές τους αναμετρήσεις. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου, όπου η Μπάγερν θα αντιμετωπίσει την Λέβιτσε.

Πέρα από αυτό το φιλικό, η ομάδα έχει μπροστά της και ένα δυνατό τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Κάλιαρι. Το τουρνουά αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 12 και 13 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή αξιόλογων ομάδων όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βιλερμπάν και η Μάξιμα Ρόμα, προσφέροντας σημαντικές δοκιμασίες για την προετοιμασία της Μπάγερν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta