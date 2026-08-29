Η Φιορεντίνα ηττήθηκε εντός έδρας από τη Φροζινόνε στα 100 χρόνια ιστορίας της

Η Φιορεντίνα γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας της με μια απρόσμενη εντός έδρας ήττα, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από τη Φροζινόνε στο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι». Οι «Βιόλα» δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας που σηματοδοτούσε τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά από έναν διασυρμό που είχε υποστεί η ομάδα της Φλωρεντίας ενάντια στη Ρόμα.

Η επετειακή ήττα της Φιορεντίνα

Το «Αρτέμιο Φράνκι» είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, φορώντας τα καλά του για να υποδεχθεί την ιστορική επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση της Φιορεντίνα. Παρόλα αυτά, η Φροζινόνε αποδείχτηκε μια «αγενής καλεσμένη», καθώς κατάφερε να επικρατήσει με το εμφατικό σκορ 3-0, φεύγοντας με τους τρεις βαθμούς από την έδρα των «Βιόλα». Οι παίκτες της Φιορεντίνα δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ημέρας, αφήνοντας τους φιλάθλους με μια αίσθηση απογοήτευσης.

Η ήττα αυτή ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη αρνητικό κλίμα για την ομάδα της Φλωρεντίας, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας διασυρμός σε αναμέτρηση με τη Ρόμα. Η απόδοση της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη, ειδικά σε μια τόσο σημαντική και επετειακή στιγμή για τον σύλλογο.

Η εξέλιξη του σκορ στον αγώνα της Φλωρεντίας

Οι φιλοξενούμενοι της Φροζινόνε ξεκίνησαν δυναμικά, θέτοντας γερές βάσεις για τη νίκη τους από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ραϊμόντο ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας ένα πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγο αργότερα, προς το τέλος του πρώτου μέρους, στο 38ο λεπτό, ο Μπρακάλια διπλασίασε τα τέρματα της Φροζινόνε, διαμορφώνοντας το 0-2.

Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης διαμορφώθηκε στο 68ο λεπτό, όταν ο Ραϊμόντο σκόραρε για δεύτερη φορά, πετυχαίνοντας το προσωπικό του «νταμπλ» και το τρίτο γκολ για την ομάδα της Φροζινόνε. Με αυτό το τέρμα, η Φροζινόνε σφράγισε την εκτός έδρας επικράτησή της με 3-0 επί της Φιορεντίνα, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη εμφάνιση.

Ταυτόχρονες αναμετρήσεις: Η νίκη της Ουντινέζε

Παράλληλα με τον αγώνα της Φλωρεντίας, διεξάγονταν και άλλες αναμετρήσεις. Η Ουντινέζε κατάφερε να αποσπάσει νίκη με σκορ 3-2 στην έδρα της Μόντσα. Τα γκολ για την Ουντινέζε σημειώθηκαν από τους Πιοτρόφσκι στο 32ο λεπτό, Καμαρά στο 45ο λεπτό και Εκέλενκαμπ στο 45+3ο λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Από την πλευρά της γηπεδούχου Μόντσα, ο Κολπάνι σκόραρε στο 37ο λεπτό και ο Βαρέλα στο 63ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες της Μόντσα να ισοφαρίσει ή να ανατρέψει το σκορ, η Ουντινέζε διατήρησε το προβάδισμά της και εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς, σε έναν αγώνα με πέντε συνολικά τέρματα.

Η επικράτηση της Σασουόλο επί της Τορίνο

Σε μια ακόμη αναμέτρηση της ίδιας αγωνιστικής ημέρας, η Σασουόλο υποδέχθηκε την Τορίνο και κατάφερε να την λυγίσει εντός έδρας, επικρατώντας με σκορ 2-1. Το πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσε ο Βολπάτο στο 32ο λεπτό. Η Τορίνο αντέδρασε και ισοφάρισε με τον Κομούτσο στο 45+2ο λεπτό, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο, η Σασουόλο κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη σε ένα τέρμα που σημείωσε ο Μπεράρντι στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το γκολ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της Σασουόλο, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα της στο γήπεδό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta