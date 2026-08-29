Ανησυχία στη Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, φόβοι για χιαστό

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της ομάδας του με το Αμβούργο, προκαλώντας φόβους για σοβαρή ζημιά. Γερμανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή ρήξη χιαστού, αν και η οριστική διάγνωση αναμένεται μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό

Η κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο νεαρός Έλληνας άσος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εναντίον του Αμβούργου, μετά από έναν τραυματισμό που υπέστη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, όπως αυτές μεταδίδονται από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για πιθανή σοβαρή ζημιά. Συγκεκριμένα, υπάρχει η ανησυχία για ενδεχόμενη ρήξη χιαστού, ένα είδος τραυματισμού που απαιτεί συνήθως μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Αναμονή για την οριστική διάγνωση

Παρά τους φόβους και τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη και οριστική διάγνωση για το μέγεθος του τραυματισμού του Κωνσταντέλια. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η φύση και η έκταση της ζημιάς. Μόνο μετά την ολοκλήρωσή τους θα είναι δυνατό να ανακοινωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και ο χρόνος αποκατάστασης του ποδοσφαιριστή.

Η «σφραγίδα» του Κωνσταντέλια πριν τον τραυματισμό

Πριν από τον άτυχο τραυματισμό του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε προλάβει να αφήσει το στίγμα του στην αναμέτρηση. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του, συμβάλλοντας ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που σημείωσε το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0. Η φάση ξεκίνησε με τον ίδιο να πατάει στην περιοχή και να επιχειρεί ένα σουτ, το οποίο βρήκε σε αμυντικό αντίπαλο και κατέληξε στα δίχτυα.

Ελληνική συμβολή και στο πρώτο γκολ

Η βραδιά είχε ξεκινήσει με ελληνική «υπογραφή» και στο πρώτο τέρμα της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ένας άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Καρέτσας συνδυάστηκε άψογα με τον Γκιρασί, σε μια φάση που οδήγησε στο άνοιγμα του σκορ. Η ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας πιστώθηκε στον Έλληνα εξτρέμ, δείχνοντας την ελληνική παρουσία στην επιθετική γραμμή της Ντόρτμουντ.

Από την ιδανική αρχή στην αγωνία

Η αρχή του αγώνα ήταν ιδανική για τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα. Και οι δύο είχαν σημαντική συμβολή στα πρώτα γκολ της ομάδας τους, δίνοντας το προβάδισμα και δημιουργώντας προσδοκίες για μια επιτυχημένη εμφάνιση.

Ωστόσο, η ευχάριστη αυτή εξέλιξη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Η βραδιά, που ξεκίνησε με γκολ και ασίστ από Έλληνες παίκτες, πήρε τελικά μια δυσάρεστη τροπή, αφήνοντας αγωνία για την κατάσταση της υγείας του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis