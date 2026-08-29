Αρμάνι Μιλάνο: Φιλική νίκη επί της Βαρέζε με ντεμπούτο Πίτερς

Η Αρμάνι Μιλάνο ξεκίνησε τις φιλικές αναμετρήσεις της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σημειώνοντας νίκη επί της Βαρέζε. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 95-90 υπέρ της ομάδας του Μιλάνου, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία για τους Ιταλούς. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα χρώματα της Αρμάνι, αφήνοντας τις πρώτες του εντυπώσεις.

Η έναρξη της προετοιμασίας με φιλική νίκη

Η Αρμάνι Μιλάνο έδωσε την πρώτη της φιλική αναμέτρηση για τη νέα σεζόν, επικρατώντας της Βαρέζε με σκορ 95-90. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την πρεμιέρα των δοκιμαστικών αγώνων για την ομάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας της. Η νίκη αυτή δίνει έναν θετικό τόνο στην αρχή των προσπαθειών της ομάδας του Μιλάνου, καθώς προχωρά προς τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, Ποέτα, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους παίκτες του εν δράσει και να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα. Η ετοιμότητα της ομάδας τέθηκε υπό αξιολόγηση σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι, προσφέροντας μια αρχική εικόνα της κατάστασης των αθλητών. Η αναμέτρηση με τη Βαρέζε προσέφερε χρήσιμα στοιχεία για την πορεία της προετοιμασίας και τις αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως χρειάζονται.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Άλεκ Πίτερς

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Ιταλών σε αγωνιστικές συνθήκες, ενσωματώνοντας σταδιακά στο νέο του περιβάλλον και στο σύστημα της ομάδας. Η συμμετοχή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσαρμογή του στην ομάδα και στην εξοικείωσή του με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Πίτερς συνέβαλε στο σκοράρισμα της ομάδας του, σημειώνοντας συνολικά επτά πόντους. Η στατιστική του περιλάμβανε 2/3 εύστοχα δίποντα και 1/6 εύστοχα τρίποντα, δείχνοντας την παρουσία του στην επίθεση και την προσπάθειά του να βρει ρυθμό. Η εμφάνισή του στο πρώτο φιλικό παιχνίδι δίνει μια πρώτη γεύση της συμβολής του στην Αρμάνι Μιλάνο για την επερχόμενη σεζόν, καθώς η ομάδα χτίζει τη χημεία της.

Οι επιδόσεις των παικτών της Βαρέζε

Από την πλευρά της Βαρέζε, του συλλόγου της Βόρειας Ιταλίας, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με τις επιθετικές τους επιδόσεις. Κορυφαίος σκόρερ της ομάδας αναδείχθηκε ο Μάθιους, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους. Η συμβολή του Μάθιους ήταν καθοριστική για την επιθετική λειτουργία της Βαρέζε, προσφέροντας λύσεις στο σκοράρισμα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Τον Μάθιους ακολούθησε σε παραγωγικότητα ο Μπαρνέλ, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους στο ενεργητικό της Βαρέζε, ενισχύοντας την επιθετική της προσπάθεια. Στους παίκτες που πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων συγκαταλέγεται και ο Χολ, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους. Ο Φλακαντόρι ήταν ο τέταρτος παίκτης της Βαρέζε που τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, συμπληρώνοντας την τετράδα των κορυφαίων σκόρερ της ομάδας του σε αυτό το φιλικό παιχνίδι.

Τα πρώτα συμπεράσματα του προπονητή Ποέτα

Ο προπονητής των Μιλανέζων, Ποέτα, είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει την ετοιμότητα της ομάδας του στο πρώτο φιλικό της σεζόν. Η αναμέτρηση με τη Βαρέζε επέτρεψε στον προπονητή να διαμορφώσει τα πρώτα του συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση των παικτών και την εφαρμογή των συστημάτων που δουλεύονται στις προπονήσεις. Αυτή η αρχική εικόνα είναι σημαντική για τη συνέχεια της προετοιμασίας και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Η νίκη με 95-90, αν και σε φιλικό επίπεδο, προσφέρει μια πρώτη ένδειξη της δυναμικής της Αρμάνι Μιλάνο και της κατεύθυνσης που ακολουθεί η ομάδα. Ο Ποέτα θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτό το παιχνίδι για να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις και να βελτιώσει την ομάδα του, ενόψει των επίσημων αγώνων που θα ακολουθήσουν. Η επιτυχής έκβαση του πρώτου φιλικού αποτελεί ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την ιταλική ομάδα στην πορεία της προς τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta