Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο ίδιο γήπεδο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στο φετινό πρωτάθλημα. Στην αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ενώ εκτός έμεινε ο Μανσό λόγω τραυματισμού.

Οι νέες προσθήκες στην αποστολή

Στην αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, περιλαμβάνονται τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο λόγος γίνεται για τους ποδοσφαιριστές Δοϊρανλή, Ζολιμπουά και βαν Άιμα, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο δυναμικό της ομάδας.

Η συμπερίληψη των τριών αυτών παικτών στην πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της Κηφισιάς για τη φετινή Stoiximan Super League υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις δυνατότητές τους. Οι Δοϊρανλής, Ζολιμπουά και βαν Άιμα αναμένεται να προσφέρουν λύσεις και να ενισχύσουν το σύνολο στην προσπάθειά του στο απαιτητικό πρωτάθλημα.

Η απουσία του Μανσό λόγω τραυματισμού

Από την αποστολή της Κηφισιάς για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ απουσιάζει ο ποδοσφαιριστής Μανσό. Ο παίκτης έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο Μανσό προφυλάσσεται λόγω του τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα. Ο τραυματισμός αυτός προέκυψε στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον επερχόμενο αγώνα στη Λεωφόρο.

Η έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων

Ο αγώνας της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ θα αποτελέσει την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για την Κηφισιά στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα δώσει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα στη Λεωφόρο.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος για την Κηφισιά, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, είχε αναβληθεί. Η αναβολή της 1ης αγωνιστικής προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα του «Τριφυλλιού», καθιστώντας την αναμέτρηση με την ΑΕΚ τον πρώτο επίσημο αγώνα για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων στην τρέχουσα σεζόν.

Η πλήρης λίστα της αποστολής

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, ανακοίνωσε την πλήρη λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ομάδα θα παραταχθεί με τους διαθέσιμους παίκτες της, συμπεριλαμβανομένων των νέων προσθηκών και των βασικών στελεχών.

Αναλυτικά, στην αποστολή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Αμπάντα, βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Γιαγκνέ, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Χριστόπουλος. Αυτοί οι παίκτες θα διεκδικήσουν τη νίκη στον πρώτο αγώνα της Κηφισιάς για τη Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta