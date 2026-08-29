Γκολ ο Κωνσταντέλιας και ασίστ ο Καρέτσας στην πρεμιέρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας πρωταγωνίστησαν στην πρεμιέρα της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, στον αγώνα εναντίον του Αμβούργου. Οι δύο άσοι προσέφεραν σημαντικές στιγμές για την ομάδα τους, με τον Καρέτσα να δίνει ασίστ και τον Κωνσταντέλια να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπορούσια. Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος, καθώς αποχώρησε από τον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Η «μαγεία» των Ελλήνων στην αρχή του αγώνα

Από την έναρξη του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξαν την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν την αφετηρία για τις περισσότερες καλές ενέργειες των γηπεδούχων, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα της ομάδας τους με 2-0.

Η συνεργασία τους και η συμμετοχή τους στις επιθετικές προσπάθειες ήταν εμφανής, με τους φιλάθλους να παρακολουθούν στιγμές που χαρακτηρίστηκαν ως «μαγικές». Η συμβολή τους ήταν σημαντική για την εικόνα της Μπορούσια στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού.

Η ασίστ του Καρέτσα και το πρώτο γκολ

Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συμμετείχε ενεργά στη φάση που οδήγησε στο πρώτο γκολ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σε μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας με τον Γκιρασί, ο Έλληνας άσος προσέφερε την μπάλα στον στράικερ της ομάδας του. Ο Γκιρασί, με ένα διαγώνιο σουτ, κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Αυτή η κινηματογραφική ταχύτητα στην ανάπτυξη της φάσης υπογράμμισε την ικανότητα του Καρέτσα να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Η ασίστ του έθεσε τις βάσεις για το προβάδισμα της Μπορούσια στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Οι προσπάθειες του Καρέτσα και το γκολ του Κωνσταντέλια

Μετά την ασίστ του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναζήτησε και το δικό του γκολ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, επιχείρησε ένα σουτ, το οποίο όμως αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα του Αμβούργου, Φερνάντες. Αργότερα, στο 33ο λεπτό, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή είσοδο από αριστερά, δίνοντας την ευκαιρία στον Καρέτσα να σουτάρει, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε ψηλά άουτ.

Λίγο αργότερα, ένα δυνατό σουτ του Καρέτσα αποκρούστηκε ξανά από τον πορτιέρε του Αμβούργου. Το 2-0 για την Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε από ελληνικά πόδια στο 45+1' των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή και το σουτ του κατέληξε στα δίχτυα, παρά την κόντρα, σημειώνοντας έτσι το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μπορούσια.

Τραυματισμός και αλλαγές για τους Έλληνες άσους

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο, καθώς στο 50ό λεπτό ο Κωνσταντίνος Καρέτσας εισήλθε από δεξιά, σούταρε, και ο Φερνάντες απέκρουσε. Στην επαναφορά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αστόχησε από κοντινή απόσταση. Ωστόσο, η παρουσία του Κωνσταντέλια στον αγώνα έληξε άδοξα λίγα λεπτά αργότερα.

Στο 53ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης της μπάλας και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Η ελληνική παρουσία στον αγώνα ολοκληρώθηκε στο 74ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντικαταστάθηκε από τον Ινάσιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki