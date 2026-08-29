Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του ΠΑΟΚ για τον Ντιέγκο Κόστα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, με τον 27χρονο Βραζιλιάνο στόπερ να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του «Δικεφάλου». Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για την επόμενη θερινή μεταγραφική περίοδο. Αν και οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και οι τελευταίες λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί, η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Οι όροι της συμφωνίας

Η συνεργασία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Κράσνονταρ για τον Ντιέγκο Κόστα διαμορφώθηκε με τη μορφή δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει μια σημαντική πρόβλεψη: μια οψιόν αγοράς, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι, δίνοντας τη δυνατότητα για την πλήρη απόκτηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Ο Ντιέγκο Κόστα θεωρείται πλέον ουσιαστικά ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, καθώς όλες οι πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Παρόλα αυτά, η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκκρεμεί, παρά το γεγονός ότι οι τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής έχουν διευθετηθεί πλήρως.

Το προφίλ του Βραζιλιάνου στόπερ

Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Η ποδοσφαιρική του πορεία περιλαμβάνει σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, τόσο στη Ρωσία όσο και στην πατρίδα του, τη Βραζιλία.

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στην Κράσνονταρ από το καλοκαίρι του 2024. Η ρωσική ομάδα είχε καταβάλει το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σάο Πάολο για να τον αποκτήσει, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία του στην αγορά.

Η πορεία του στην Κράσνονταρ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κράσνονταρ, ο Ντιέγκο Κόστα κατέγραψε έναν αξιοσημείωτο αριθμό συμμετοχών. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε 71 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ρωσικής ομάδας, δείχνοντας τη σταθερότητά του και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι προπονητές του.

Πέρα από τις συμμετοχές του, ο Βραζιλιάνος στόπερ συνέβαλε και επιθετικά, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ κατά τη θητεία του στην Κράσνονταρ. Αυτή η επίδοση αναδεικνύει την ικανότητά του να βρίσκεται στην αντίπαλη περιοχή και να απειλεί, προσφέροντας λύσεις και στις στατικές φάσεις.

Η συνολική του καριέρα

Πριν μετακομίσει στη Ρωσία, ο Ντιέγκο Κόστα είχε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη Βραζιλία, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σάο Πάολο. Συνολικά στην καριέρα του, έχει καταγράψει περισσότερες από 160 εμφανίσεις με την ομάδα της Σάο Πάολο, γεγονός που μαρτυρά την εμπειρία του και την καθιέρωσή του στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Οι πολλές του συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο στη Βραζιλία, σε συνδυασμό με την εμπειρία του από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσω της Κράσνονταρ, τον καθιστούν έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και ικανότητες, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ.

Άφιξη στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη

Τα επόμενα 24ωρα αναμένονται κρίσιμα για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος στόπερ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, θα ολοκληρώσει τις τελευταίες τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον «Δικέφαλο του Βορρά». Η άφιξή του σηματοδοτεί το τελικό στάδιο μιας συμφωνίας που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko