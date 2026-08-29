Το κοινό παρελθόν των «δήμιων» Ελλάδας και Ισπανίας στο μπάσκετ

Ελλάδα και Ισπανία, παρότι θεωρούνταν φαβορί, γνώρισαν ήττες στις πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Η εθνική μας ομάδα ηττήθηκε εκτός έδρας από την Ουκρανία, ενώ η Ισπανία έχασε εντός έδρας από την Πορτογαλία. Στις θριαμβευτικές αυτές βραδιές, πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν ο Μαξ Σούλγκα για την Ουκρανία και ο Νεμίας Κέτα για την Πορτογαλία, δύο παίκτες που συνδέονται με ένα ιδιαίτερο κοινό παρελθόν.

Οι αναμετρήσεις και οι πρωταγωνιστές

Οι χθεσινές αναμετρήσεις, στις 28 Αυγούστου, έφεραν απρόσμενα αποτελέσματα. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να επικρατήσει της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι περιόρισε επιτυχώς τον Σβι Μιχάιλιουκ. Ωστόσο, ο Μαξ Σούλγκα αποδείχθηκε καθοριστικός για την ουκρανική ομάδα, σημειώνοντας 14 πόντους με 4/6 τρίποντα, όντας ένας από τους εκτελεστές της ελληνικής ομάδας.

Αντίστοιχα, η Ισπανία ηττήθηκε από την Πορτογαλία, με τον Νεμίας Κέτα να είναι ο φυσικός ηγέτης των Πορτογάλων. Ο NBAer Κέτα κυριάρχησε απέναντι στους Ισπανούς, καταγράφοντας 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της εθνικής του ομάδας.

Η αρχή της κοινής πορείας στο κολέγιο

Τους δύο αυτούς παίκτες, που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στις νίκες των εθνικών τους ομάδων, συνδέει μια ιστορία που ξεκίνησε τη σεζόν 2020-21. Τότε, βρέθηκαν να είναι συμπαίκτες στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, αγωνιζόμενοι για την ομάδα του Γιούτα Στέιτ.

Ο Πορτογάλος σέντερ, Νεμίας Κέτα, αγωνιζόταν ως το μεγάλο όνομα της ομάδας, διανύοντας την τρίτη και τελευταία του χρονιά στο κολέγιο. Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός γκαρντ, Μαξ Σούλγκα, εντάχθηκε στο ρόστερ ως ένας πολλά υποσχόμενος πρωτοετής παίκτης, έχοντας μάθει μπάσκετ στην Ισπανία. Οι δυο τους αγωνίστηκαν μαζί εκείνη τη σεζόν, με τον Σούλγκα να παίρνει ευκαιρίες ερχόμενος από τον πάγκο.

Το άλμα στο NBA και η επανένωση

Την επόμενη σεζόν μετά την κοινή τους πορεία στο κολέγιο, ο Νεμίας Κέτα έκανε το μεγάλο άλμα για το NBA. Επιλέχθηκε στο νούμερο 39 του draft από τους Σακραμέντο Κινγκς, αποτελώντας τον πρώτο Πορτογάλο στην ιστορία που επιλέχθηκε στο draft του NBA.

Τρία χρόνια αργότερα, έπειτα από μια αξιοσημείωτη πορεία στο κολέγιο, ο Μαξ Σούλγκα ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Η ομάδα που τον επέλεξε στο νούμερο 57 του draft του 2025 ήταν οι Μπόστον Σέλτικς, στους οποίους αγωνιζόταν πλέον και ο Κέτα. Οι δύο πρώην συμπαίκτες είχαν μάλιστα την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά νωρίτερα, βγαίνοντας για δείπνο στη Βοστώνη, όταν ο Ουκρανός πήγε εκεί για ένα pre-draft workout.

Η εξαιρετική σχέση και οι συμβουλές

Η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο παικτών επιβεβαιώθηκε και από σειρά δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο. Αυτά ανέφεραν ότι ο Κέτα επικοινώνησε με το περιβάλλον του Σούλγκα μετά το draft, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επανένωση με τον πρώην συμπαίκτη του.

Ο Ουκρανός περιφερειακός περιέγραψε την επανένωση των δύο ως «εξωπραγματική και συνάμα σουρεαλιστική», δηλώνοντας παράλληλα πολύ χαρούμενος για αυτή. Ο Νεμίας Κέτα, από την πρώτη στιγμή, φρόντισε να συμβουλέψει τον rookie συμπαίκτη του για το τι έπρεπε να προσέξει. Ο ένας χρόνος που ο Σούλγκα παρέμεινε στις ΗΠΑ πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη, τον διαμόρφωσε μπασκετικά προς το καλύτερο.

Η πορεία του Σούλγκα στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο Μαξ Σούλγκα πήρε ευκαιρίες κυρίως στην G-League, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 15.7 πόντους και 6.7 ασίστ ανά αγώνα. Στο NBA, με τους Μπόστον Σέλτικς, κατέγραψε συνολικά μόλις 13 συμμετοχές σε αγώνες κανονικής σεζόν και playoffs.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να μοιραστεί το παρκέ με τον αγαπημένο, καθώς το κείμενο της πηγής δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτό το γεγονός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta