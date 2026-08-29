Τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο ντεμπούτο του με τη Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος της Bundesliga. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με γκολ, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, προκαλώντας ανησυχία στους Βεστφαλούς για την κατάστασή του. Η αναγκαστική αλλαγή του έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο μετά την έναρξή του.

Το ονειρικό ντεμπούτο και το γκολ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα της Bundesliga, αντιμετωπίζοντας το Αμβούργο. Η παρουσία του από την αρχή του αγώνα ήταν σημαντική για την ομάδα του, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα Γερμανίας.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός μέσος πρόλαβε να κάνει τη διαφορά στο ματς, καθώς βρήκε δίχτυα και «έγραψε» το 2-0 για την ομάδα του. Το γκολ σημειώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, συγκεκριμένα στο 45ο λεπτό του αγώνα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μέρος του ντεμπούτου του.

Η στιγμή του τραυματισμού

Το δεύτερο μέρος του αγώνα ωστόσο δεν εξελίχθηκε το ίδιο θετικά για τον Κωνσταντέλια. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας φάσης, γεγονός που επισκίασε την αρχική του επιτυχία.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στο 51ο με 54ο λεπτό του Ντόρτμουντ – Αμβούργο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γύρισε το πόδι του σε μια προσπάθεια να κλέψει την μπάλα. Ο τραυματισμός εντοπίστηκε στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται και να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Αναγκαστική αλλαγή και ανησυχία

Λόγω του τραυματισμού του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να συνεχίσει στο ματς. Αυτό οδήγησε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Νίκο Κόβατς να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σε μια κίνηση που κρίθηκε επιβεβλημένη.

Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ζάμπιτσερ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο, επιστρέφοντας ελαφρώς κουτσαίνοντας στον πάγκο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε μια έντονη ανησυχία στη Ντόρτμουντ για την κατάσταση του προβλήματος και τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, καθώς ο παίκτης έδειχνε να πονάει.

Οι επιπτώσεις για τη Ντόρτμουντ

Η ανησυχία στη Ντόρτμουντ είναι έκδηλη μετά τον τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Παρόλο που ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε να δείξει την αξία του με το γκολ που σημείωσε, η κατάστασή του αποτελεί πλέον το κύριο μέλημα για τους Βεστφαλούς, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Η ομάδα περιμένει πλέον νεότερα σχετικά με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς η απώλεια ενός παίκτη που ξεκίνησε τόσο δυναμικά το ντεμπούτο του μπορεί να επηρεάσει τα επόμενα σχέδια της Ντόρτμουντ. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και πόσο καιρό θα χρειαστεί ο παίκτης για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta