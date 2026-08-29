Ξεκινά η αγωνιστική δράση στο μπάσκετ: Το πρόγραμμα φιλικών και Super Cup

Οι φίλοι του μπάσκετ μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, καθώς οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε εντατική περίοδο προετοιμασίας. Οι ομάδες δουλεύουν σκληρά με σκοπό να είναι πανέτοιμες για το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών τους. Πάντως, οι λάτρεις του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ομάδες στα φιλικά παιχνίδια, ενώ το Super Cup είναι ήδη προγραμματισμένο για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Super Cup στη Ρόδο

Μία από τις πρώτες επίσημες διοργανώσεις της σεζόν είναι το Super Cup, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στην πανέμορφη Ρόδο. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τις ομάδες, προσφέροντας στους φίλους του αθλήματος μια πρώτη γεύση από την αγωνιστική δράση σε υψηλό επίπεδο.

Πρώτο φιλικό τουρνουά στην Κρήτη

Η αγωνιστική δράση ξεκινά νωρίτερα με σπουδαία φιλικά τουρνουά, με το πρώτο να λαμβάνει χώρα στην Κρήτη. Το «Crete IBT» θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας αντιμέτωπες τέσσερις σημαντικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ή μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης τις πρώτες δοκιμασίες των ομάδων.

Στο τουρνουά της Κρήτης συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Αστέρας και η Αρμάνι Μιλάνο. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις από την αρχή της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, η Αρμάνι Μιλάνο θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα στις 18:30, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 21:00. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Cosmote TV. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον μικρό τελικό στις 18:00 και τον μεγάλο τελικό στις 20:30, με αμφότερους να μεταδίδονται επίσης από την Cosmote TV.

Το τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο

Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το φιλικό τουρνουά «Χανδριώτης» θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Σε αυτή τη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο Ολυμπιακός, ο Ερυθρός Αστέρας, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Άρης, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις και μια πρώιμη ευκαιρία για τις ομάδες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει την αναμέτρηση του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00. Ακολουθεί ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο στις 19:45, αναδεικνύοντας και την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 21:00, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε άλλη ημερομηνία, ο Άρης θα αγωνιστεί ξανά, αυτή τη φορά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 15:45, ενώ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00.

Διεθνές τουρνουά «Rhodes 2026»

Παράλληλα με τις διοργανώσεις στην Κύπρο, από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί και το «International Tournament Rhodes 2026» στη Ρόδο. Αυτό το τουρνουά θα φιλοξενήσει επίσης σημαντικές ομάδες, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν σε δράση και άλλους ελληνικούς συλλόγους, όπως τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, σε μια περίοδο που η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο τουρνουά της Ρόδου θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σουμπότιτσα, συμπληρώνοντας το πλούσιο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που σηματοδοτούν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι αναμετρήσεις αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας των ομάδων, καθώς τους επιτρέπουν να δοκιμάσουν σχήματα και τακτικές ενόψει των επίσημων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta