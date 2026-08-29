Νίκολιτς: «Δεν είμαστε στο Champions League ως διακοσμητικοί – Το πρωτάθλημα προτεραιότητα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προπονητής της ΑΕΚ, παρουσίασε με σαφήνεια τους στόχους της ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία στη League Phase του Champions League δεν αποτελεί απλώς επιβράβευση. Αντιθέτως, τη χαρακτήρισε ως μια πρόκληση στην οποία η Ένωση επιθυμεί να επιδείξει ανταγωνιστικότητα. Παρά τη λάμψη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Σέρβος τεχνικός επανέλαβε ότι η πρώτη προτεραιότητα παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι στόχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ΑΕΚ δεν προκρίθηκε στο Champions League για να είναι «λουλούδια ikebana» ή απλώς διακοσμητική. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα είναι εκεί για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, παρά τη μεγάλη λάμψη του Champions League, ο πρώτος στόχος για την ΑΕΚ παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του πρωταθλήματος, καθώς μπορεί να ανοίξει ξανά τον δρόμο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εκτίμησε ότι η συγκομιδή 11 ή 12 βαθμών μπορεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα κυνηγήσει τις πιθανότητές της. Ο Νίκολιτς σημείωσε ότι πέρυσι οι δέκα βαθμοί ήταν το όριο για την πρόκριση στα playoffs και πιστεύει ότι φέτος οι έντεκα ή δώδεκα βαθμοί θα εξασφαλίζουν την πρόκριση.

Η κλήρωση του Champions League και η ανταγωνιστικότητα

Ο προπονητής της ΑΕΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κλήρωση του Champions League. Σχολίασε ότι δεν είναι δυνατόν να παίξεις με «τοπικές ομάδες τρίτης κατηγορίας» στη διοργάνωση, αναφέροντας ένα αστείο που του είχε κάνει ένας φίλος του χρόνια πριν. Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ είναι εκεί για να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί και πως ο ρεαλισμός δεν είναι κάτι που τους ενδιαφέρει, σύμφωνα με τα λόγια ενός άλλου φίλου του.

Ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε ότι του αρέσει το γκρουπ στο οποίο κληρώθηκε η ομάδα, χαρακτηρίζοντάς το ανταγωνιστικό. Ανέφερε ότι περιλαμβάνει μεγάλες ομάδες, αλλά και ομάδες που βρίσκονται κοντά στην ΑΕΚ. Τόνισε τη μεγάλη σημασία αυτών των παιχνιδιών, ειδικά εκείνων που θα διεξαχθούν στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Προκλήσεις και απαιτητικό πρόγραμμα

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο επιβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας και στις υποχρεώσεις των πολλών διεθνών παικτών. Σχολιάζοντας την πρόκληση της σωματικής και πνευματικής μετάβασης από τα ευρωπαϊκά στα ελληνικά παιχνίδια, όχι μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα αλλά για όλη τη σεζόν, δήλωσε ότι το καλεντάρι δείχνει πραγματικά δύσκολο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτό ήταν κάτι που η ομάδα ήθελε και για το οποίο προετοιμάστηκε.

Περιέγραψε την κατάσταση ως παρόμοια, αν και όχι ακριβώς ίδια, με αυτή που αντιμετώπισαν και την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, σημείωσε ότι το Κύπελλο έχει ένα νέο σύστημα, με τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται εν μέσω όλων των άλλων υποχρεώσεων.

Το ματς με την Κηφισιά και η απουσία του κόσμου

Ο προπονητής της ΑΕΚ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το επερχόμενο ματς με την Κηφισιά. Εκτός από τις αγωνιστικές προκλήσεις, ο Νίκολιτς εξέπρασε την έντονη ενόχλησή του για το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της. Ζήτησε να ενημερωθεί για το σκεπτικό πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση, τονίζοντας την επιθυμία του να μάθει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko