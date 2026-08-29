Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επανεμφάνιση στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, πριν από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η παρουσία του, έπειτα από περίπου ένα χρόνο απουσίας, είχε ως στόχο την έμπρακτη στήριξη του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά τον πρόσφατο ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Ο κ. Σαββίδης απηύθυνε ομιλία στους παίκτες, ζητώντας τους να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να επικεντρωθούν στους στόχους του πρωταθλήματος, ενόψει των εγχώριων υποχρεώσεων.

Η επανεμφάνιση του ιδιοκτήτη και το μήνυμα στήριξης

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ, συνοδευόμενος από τους γιους του, Νίκο και Γιώργο, για να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Η παρουσία του σημειώθηκε την παραμονή του αγώνα της Κυριακής 30 Αυγούστου, στις 20:15, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η επανεμφάνιση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, μετά από περίπου ένα χρόνο, αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η κίνησή του αυτή έρχεται στον απόηχο του οδυνηρού αποκλεισμού της ομάδας από την Ευρώπη, στα «χέρια» της Μπραν, με την ομιλία του να αποσκοπεί στην εμψύχωση των ποδοσφαιριστών ενόψει των εγχώριων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

«Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο»

Στην ομιλία του προς τους παίκτες, ο Ιβάν Σαββίδης τους κάλεσε να αφήσουν πίσω τους την ευρωπαϊκή αποτυχία. «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή».

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε την ανάγκη για πίστη στον στόχο, δηλώνοντας με έμφαση: «Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν».

Το παιχνίδι στο Περιστέρι ως «έναρξη του πρωταθλήματος»

Ο κ. Σαββίδης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο παιχνίδι ως την «έναρξη του πρωταθλήματος», διαφοροποιώντας το από την προηγούμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, η οποία δεν θεωρήθηκε ως η πραγματική εκκίνηση.

«Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός, η έναρξη είναι από αύριο», δήλωσε. Τόνισε τη μεγάλη σημασία του αυριανού αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι «ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει την ικανότητα και τον χαρακτήρα του. Να δείξει ότι είναι αρκετά δυνατός για να ξεπερνά κάθε κρίση».

«Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό»

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προέτρεψε τους παίκτες να αντιμετωπίζουν «κάθε αγώνα σαν τελικό». Έθεσε ως σαφή στόχο την κατάκτηση «τριών βαθμών κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο», δίνοντας το στίγμα για την προσέγγιση των εγχώριων αναμετρήσεων και την απόλυτη συγκέντρωση.

Ο Ιβάν Σαββίδης έκλεισε την ομιλία του με μια αναφορά στην αξιοπρέπεια και το όνομα του συλλόγου. «Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε», ανέφερε, καλώντας τους παίκτες να στηρίξουν την ομάδα και τον προπονητή τους.

«Είμαι πάντα κοντά στην ομάδα»

Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ομιλία του διαβεβαιώνοντας τους ποδοσφαιριστές για τη συνεχή του παρουσία και στήριξη. «Είμαι πάντα κοντά στην ομάδα, είμαι εδώ για εσάς, για να σας ακούω σε ό,τι χρειάζεστε», δήλωσε, προσφέροντας ένα μήνυμα σταθερότητας και αφοσίωσης προς το σύλλογο και τους ανθρώπους του, τονίζοντας την προσωπική του δέσμευση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki