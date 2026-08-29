Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νορβηγού ακραίου μπακ, Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από την Τορίνο στους Πειραιώτες ολοκληρώθηκε κανονικά, παρά τις αρχικές ενδείξεις ότι η περίπτωσή του φάνηκε να χαλάει.

Ο διεθνής Νορβηγός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ολυμπιακού, επισημοποιώντας τη συνεργασία του. Η άφιξή του στην Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, προτού διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η επισημοποίηση της μεταγραφής

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Νορβηγός μπακ εντάσσεται πλέον στο δυναμικό των «ερυθρόλευκων», ενισχύοντας την αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής έρχεται μετά από μια περίοδο διαπραγματεύσεων, κατά την οποία η υπόθεση του Πέντερσεν είχε περάσει από διάφορα στάδια. Τελικά, η επιμονή των δύο πλευρών οδήγησε στην υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου, καθιστώντας τον παίκτη και τυπικά μέλος του Ολυμπιακού.

Το προφίλ του Νορβηγού μπακ

Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, είναι ένας διεθνής Νορβηγός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη θέση του ακραίου μπακ. Η νεαρή του ηλικία συνδυάζεται με σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η προσθήκη του στον Ολυμπιακό αναμένεται να προσφέρει λύσεις και δυναμισμό στη δεξιά πλευρά της άμυνας, καθώς διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ακραίου οπισθοφύλακα.

Η πορεία του σε ευρωπαϊκά γήπεδα

Πριν ενταχθεί στον Ολυμπιακό, ο Μάρκους Πέντερσεν αγωνιζόταν στην Ιταλία με τη φανέλα της Τορίνο, όπου κατέγραψε συνολικά 64 συμμετοχές. Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, φόρεσε επίσης τη φανέλα της Σασουόλο, συνεχίζοντας την παρουσία του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Συνολικά, ο Νορβηγός μπακ έχει αγωνιστεί 87 φορές στη Serie A, επιδεικνύοντας σταθερότητα και εμπειρία σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η θητεία του στην Ιταλία αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Προηγουμένως, το 2021, είχε αποκτηθεί από τη Φέγενορντ, στην Ολλανδία, όπου είχε 89 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και επτά ασίστ. Στην Eredivisie, το ολλανδικό πρωτάθλημα, κατέγραψε 60 εμφανίσεις. Πριν μετακομίσει στην Ολλανδία, ο Πέντερσεν είχε αγωνιστεί στις νορβηγικές ομάδες Tromsø IL και Molde FK. Επιπλέον, έχει 14 συμμετοχές στο Europa League και 10 στο Conference League, γεγονός που υποδηλώνει την εμπειρία του και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διεθνής του παρουσία

Ο Μάρκους Πέντερσεν είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την αναγνώρισή του σε εθνικό επίπεδο. Η παρουσία του στην εθνική ομάδα είναι σταθερή, αποτελώντας ένα σημαντικό μέλος της.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Νορβηγός αμυντικός αγωνίστηκε τέσσερις φορές, συμβάλλοντας στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, αποκτώντας έτσι πολύτιμες εμπειρίες από ένα μεγάλο τουρνουά.

Οι πρώτες εντυπώσεις και ο ρόλος του στην ομάδα

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Μάρκους Πέντερσεν είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ομάρ Ελαμπντελαουί. Ο Νορβηγός μπακ εξέφρασε τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο του Ολυμπιακού, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να τους δει και από κοντά στους αγώνες της ομάδας.

Με την απόκτηση του Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός «κλειδώνει» τη δεξιά του πλευρά στην άμυνα. Ο Σάλιακας είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ στο ρόστερ της ομάδας, προσφέροντας βάθος και επιλογές στον προπονητή.

Ο Έλληνας μπακ, Σάλιακας, αναμένεται να είναι βασικός στον επερχόμενο αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αυτό οφείλεται στην τιμωρία του Ροντινέι, ο οποίος είχε αποβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta