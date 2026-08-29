Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη Ζάλγκιρις

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο θηριώδης Λιθουανός σέντερ, σημείωσε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, πραγματοποιώντας το ανεπίσημο ντεμπούτο του. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της χρονιάς για την ομάδα, όπου αντιμετώπισε τη Ρίγας Ζέλι. Ο 34χρονος σταρ άνοιξε τον λογαριασμό του με ένα γκολ-φάουλ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην EuroLeague και την πατρίδα του.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιόνας Βαλαντσιούνα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας σε ανεπίσημο αγώνα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την ομάδα της πατρίδας του. Αυτή η πρώτη εμφάνιση του θηριώδους Λιθουανού σέντερ έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πρώτου φιλικού παιχνιδιού της χρονιάς για τη λιθουανική ομάδα.

Η αναμέτρηση αυτή, η οποία διεξήχθη απέναντι στη Ρίγας Ζέλι, αποτέλεσε την πρώτη ευκαιρία για τον Βαλαντσιούνα να αγωνιστεί ξανά με τα χρώματα της Ζάλγκιρις. Η παρουσία του στο παρκέ στο πρώτο αυτό φιλικό παιχνίδι σηματοδότησε την έναρξη της νέας του θητείας στον σύλλογο.

Οι πρώτοι πόντοι και η χαρακτηριστική φάση του «2+1»

Στο πλαίσιο του ανεπίσημου ντεμπούτου του, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν άργησε να βρει τον δρόμο προς το καλάθι, σημειώνοντας τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας. Η στιγμή αυτή ήρθε μέσα από ένα γκολ-φάουλ, μια φάση που του απέφερε συνολικά τρεις πόντους.

Ο 34χρονος σταρ υποδέχθηκε την μπάλα με επιτυχία μέσα στο ζωγραφιστό, ολοκληρώνοντας τη φάση με υποδειγματικό τρόπο. Η εκτέλεση ήταν άψογη, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στην περιοχή. Μετά την επίτευξη του καλαθιού, ο Βαλαντσιούνας κέρδισε και την αντίστοιχη ελεύθερη βολή, την οποία ευστόχησε από «τη γραμμή της φιλανθρωπίας», διαμορφώνοντας έτσι το έμμεσο τρίποντο.

Αυτή η ενέργεια στο πρώτο φιλικό της Ζάλγκιρις Κάουνας απέναντι στη Ρίγας Ζέλι αποτέλεσε το επίσημο άνοιγμα του λογαριασμού του με την ομάδα της πατρίδας του.

Η επιστροφή από το NBA στην Euroleague

Η απόφαση του Γιόνας Βαλαντσιούνα να ενταχθεί στις τάξεις της Ζάλγκιρις Κάουνας σηματοδοτεί την επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την EuroLeague. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στο NBA, επέλεψε να αφήσει πίσω του την αμερικανική λίγκα για χάρη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αυτή η κίνηση του 34χρονου σταρ δεν αποτελεί απλώς μια μεταγραφή, αλλά έναν επαναπατρισμό, καθώς επιστρέφει στην ομάδα της πατρίδας του. Η επιλογή του να αγωνιστεί ξανά με τη Ζάλγκιρις υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεσή του με τον λιθουανικό σύλλογο και την επιθυμία του να προσφέρει την εμπειρία και τις ικανότητές του στην ομάδα που τον ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο.

Η παρουσία του στην EuroLeague αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη Ζάλγκιρις, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ρόλος του θηριώδους σέντερ

Ως θηριώδης σέντερ, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι γνωστός για την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια και την ικανότητά του να τελειώνει φάσεις με δύναμη και αποτελεσματικότητα. Η φάση του γκολ-φάουλ στο φιλικό με τη Ρίγας Ζέλι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ικανότητας.

Η υποδοχή της μπάλας στο ζωγραφιστό και η υποδειγματική ολοκλήρωση της φάσης δείχνουν την εμπειρία και την τεχνική του παίκτη. Η επιτυχία του τόσο στο καλάθι όσο και στη συμπληρωματική ελεύθερη βολή, για το έμμεσο τρίποντο, επιβεβαιώνει την αξία του ως ένας ολοκληρωμένος παίκτης στη θέση του.

Η επιστροφή του στη Ζάλγκιρις Κάουνας, μετά την πορεία του στο NBA, αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα, με τον Βαλαντσιούνα να αναλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας για τους στόχους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta