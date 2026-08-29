Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον Ατρόμητο: Εκτός με θλάση ο Τομ Λουσέ

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την αποστολή του για τον επερχόμενο αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Περιστέρι την Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, στις 20:15, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Από την αποστολή απουσιάζει ο Τομ Λουσέ, καθώς ο Γάλλος μέσος υπέστη θλάση. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα επιδιώξει να πετύχει το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της τον πρόσφατο αποκλεισμό από την Μπραν στο Conference League, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά.

Το ιατρικό δελτίο και η απουσία του Λουσέ

Ο Τομ Λουσέ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο. Ο τραυματισμός αυτός καθιστά τον Γάλλο μέσο μη διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθώς και για τα επόμενα ματς της ομάδας του. Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου.

Πέρα από την απουσία του Λουσέ, το ιατρικό δελτίο του «δικεφάλου του Βορρά» περιλαμβάνει και άλλα ονόματα ποδοσφαιριστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα προετοιμασίας, προσπαθώντας να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική δράση.

Η τελική προετοιμασία στην Τούμπα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον κυριακάτικο αγώνα στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο ολοκληρώθηκε το Σάββατο με μία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προπόνηση αυτή παρευρέθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης. Το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, οι παίκτες συμμετείχαν σε rondo, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι, με τον προπονητή να δίνει οδηγίες για την αγωνιστική προσέγγιση του αγώνα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, και το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα, το οποίο βοηθά στην προσομοίωση συνθηκών αγώνα.

Ο Ούγκρεσιτς ενσωματώθηκε στην ομάδα

Ένα νέο πρόσωπο ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, καθώς ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με τους νέους συμπαίκτες του. Ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της παρουσίας του στην ομάδα και την προσπάθεια ενσωμάτωσής του στο αγωνιστικό πλάνο.

Η παρουσία του Ούγκρεσιτς στην προπόνηση αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την ομάδα, καθώς προστίθεται ένα νέο μέλος στο ρόστερ, το οποίο θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στους επόμενους αγώνες του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πλήρης αποστολή για την αναμέτρηση

Για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο, ο προπονητής Αλέσιο Λίσι επέλεξε συνολικά είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή. Η λίστα περιλαμβάνει έμπειρους παίκτες αλλά και νεαρούς, έτοιμους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της ομάδας να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι.

Αναλυτικά, οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή του ΠΑΟΚ είναι οι εξής: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit