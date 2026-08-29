Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου σε φιλική αναμέτρηση στο Μέτσοβο

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις επιτυχημένες φιλικές του αναμετρήσεις, σημειώνοντας μία ακόμη νίκη απέναντι στο Περιστέρι. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, η οποία αντιμετώπισε τον «Δικέφαλο», ηττήθηκε με τελικό σκορ 84-82. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στην περιοχή του Μετσόβου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τις επερχόμενες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η φιλική αναμέτρηση στο Μέτσοβο

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπη με το Περιστέρι σε ένα φιλικό παιχνίδι, το οποίο αποτέλεσε συνέχεια των προπονητικών αγώνων που έχει δώσει ο σύλλογος. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο, προσφέροντας στους παίκτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να βελτιώσουν τη συνοχή τους ενόψει της νέας σεζόν. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από ανταγωνιστικότητα, παρά τον φιλικό του χαρακτήρα.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει το θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας του αντιπάλου του με οριακή διαφορά. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 84-82 υπέρ του «Δικεφάλου», επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια στις φιλικές νίκες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Περιστερίου, υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε τη δική της μάχη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Από πλευράς ΠΑΟΚ, δύο παίκτες ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την επιθετική τους συνεισφορά στον αγώνα. Ο Χάτζινς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας, σημειώνοντας συνολικά 19 πόντους. Η επίδοσή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού και τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Παράλληλα, ο Ταϊρί είχε επίσης μία εξαιρετική παρουσία στο παρκέ, προσθέτοντας 16 πόντους στο ενεργητικό του ΠΑΟΚ. Οι επιδόσεις αυτών των δύο παικτών συνέβαλαν σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας τους στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Η συνεισφορά τους ήταν εμφανής σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να διατηρήσει το προβάδισμα.

Εντυπωσιακά καρφώματα και στιγμιότυπα

Πέρα από τις επιδόσεις στους πόντους, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να αναδείξει και ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις από την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου, το οποίο εστίαζε σε δύο συγκεκριμένους παίκτες. Πρωταγωνιστές του βίντεο ήταν οι Αλεξάντερ και Μανθόπουλος, οι οποίοι πραγματοποίησαν εμφατικά καρφώματα στο αντίπαλο καλάθι.

Τα καρφώματα των Αλεξάντερ και Μανθόπουλου προσέφεραν θέαμα και ενθουσιασμό, αποτελώντας highlight της φιλικής αναμέτρησης. Το βίντεο αυτό, μαζί με τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, προσέφερε στους φιλάθλους μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον αγώνα, αναδεικνύοντας τις δυναμικές στιγμές και τις ατομικές ενέργειες των παικτών.

Οι αναρτήσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στα social media

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει τους φιλάθλους της σχετικά με την εξέλιξη και το αποτέλεσμα του φιλικού αγώνα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο αναρτήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν πλούσιο οπτικό υλικό. Οι αναρτήσεις αυτές στόχευαν στην άμεση και ζωντανή μεταφορά της ατμόσφαιρας και των σημαντικότερων στιγμών από το παιχνίδι.

Μέσα από αυτές τις αναρτήσεις, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από διάφορες φάσεις του αγώνα, καθώς και το βίντεο με τα καρφώματα. Αυτή η πρωτοβουλία της ΚΑΕ διασφαλίζει την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες της ομάδας, ειδικά σε περίοδο φιλικών αναμετρήσεων που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη.

Ο ρόλος του Αντρέα Τρινκιέρι στο Περιστέρι

Στην πλευρά του Περιστερίου, η ομάδα αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Η παρουσία του έμπειρου τεχνικού στον πάγκο του Περιστερίου προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε ένα προπονητικό πλαίσιο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι οδήγησε την ομάδα του Περιστερίου σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία ολοκληρώθηκε με οριακή ήττα. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε μία ακόμη δοκιμασία για το Περιστέρι, επιτρέποντας στον προπονητή να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του και να προσαρμόσει ανάλογα την περαιτέρω προετοιμασία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta