Η Χαλ έκανε το δύο στα δύο στην Premier League με σπουδαίο Τζολάκη

Η Χαλ συνέχισε το εντυπωσιακό της ξεκίνημα στην Premier League, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη σεζόν. Η ομάδα επικράτησε εκτός έδρας της Κόβεντρι με 1-0, με τον Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνο Τζολάκη να έχει καθοριστική συμβολή, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του για δεύτερο σερί παιχνίδι. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της Χαλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Χαλ

Η Χαλ σημείωσε το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της σεζόν στην Premier League, καθώς μετά την τρομερή της πρεμιέρα με νίκη 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πέρασε και από την έδρα της Κόβεντρι με 1-0. Η ομάδα προελαύνει στο ξεκίνημα της σεζόν, με τη νίκη αυτή να αποτελεί ένα σπουδαίο «διπλό» για τους «τίγρεις».

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λίαμ Μίλαρ στο 82ο λεπτό του αγώνα, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στη Χαλ. Η ομάδα κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της για δεύτερη σερί αγωνιστική, επιβεβαιώνοντας την καλή της κατάσταση.

Η καθοριστική παρουσία του Κωνσταντίνου Τζολάκη

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δεν δέχθηκε γκολ ούτε στο δεύτερο παιχνίδι του στην Premier League, έχοντας μια νέα φοβερή εμφάνιση. Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Χαλ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του και κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του.

Βασικός κάτω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων, ο Τζολάκης κατέβασε… ρολά, πραγματοποιώντας πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Έχει καταφέρει να κερδίσει πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη των συμπαικτών και του προπονητή του στη Χαλ, έχοντας ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League.

Οι σπουδαίες αποκρούσεις και η αποθέωση

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μία από αυτές ήταν μια σπουδαία απόκρουση με το σκορ στο 0-0, η οποία διατήρησε το μηδέν στην εστία της Χαλ.

Αποκορύφωμα της απόδοσής του ήταν μια κορυφαία επέμβαση από κοντά στον Αβονίγι, η οποία ήταν καταλυτική για να κρατήσει το μηδέν. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις, ο Έλληνας τερματοφύλακας γνωρίζει ξανά την αποθέωση από τους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Οι δηλώσεις των συμπαικτών του Τζολάκη

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο επιθετικός της Χαλ, Όλι ΜακΜπέρνι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τη συνεισφορά του στον αγώνα. Ο ΜακΜπέρνι χαρακτήρισε τον Τζολάκη «γάτο» στο τέρμα και τον περιέγραψε ως εξαιρετικό από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα, ο Όλι ΜακΜπέρνι τόνισε χαρακτηριστικά για την απόδοση του πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού: «Ο γάτος στο τέρμα είναι εξαιρετικός από τότε που ήρθε». Στη συνέχεια, εξήρε και την απόδοση της ομάδας του σε διάφορες φάσεις του γηπέδου, δηλώνοντας: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, είτε πρόκειται για μια στατική φάση, είτε για μια αντεπίθεση».

Άλλα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Premier League, εκτός από τη νίκη της Χαλ, διεξήχθη και άλλη μία αναμέτρηση. Η Μπόρνμουθ έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την Έβερτον.

Στον αγώνα αυτό, η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό με τον Σκοτ. Ωστόσο, τα «ζαχαρωτά» της Έβερτον κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 90΄+2΄, με τον Ταρκόφσκι, στερώντας τη νίκη από τους γηπεδούχους. Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική έχει ως εξής: Μάντσεστερ Σίτι 6 βαθμοί (2αγ.), Χαλ 6 βαθμοί (2αγ.), Έβερτον 4 βαθμοί (2αγ.), Λίβερπουλ 2 βαθμοί (2αγ.), Μπόρνμουθ 1 βαθμός (2αγ.), Νότιγχαμ Φόρεστ 1 βαθμός (2αγ.), Κρίσταλ Πάλας 0 βαθμοί (2αγ.), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 βαθμοί, Κόβεντρι 0 βαθμοί (2αγ.).

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Gazzetta