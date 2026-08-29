Ήττα για τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο φιλικό της παιχνίδι

Η Φενέρμπαχτσε, υπό την καθοδήγηση του Σάρας Γιασικεβίτσιους, ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας το πρώτο της φιλικό παιχνίδι. Η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε τη Μανίσα το Σάββατο 29 Αυγούστου και γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 82-70. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της δουλειάς για τα «καναρίνια» ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που έρχονται, με την ομάδα να αναζητά τον ρυθμό της.

Ο πρώτος φιλικός αγώνας

Η δουλειά έχει ξεκινήσει εντατικά για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για την επερχόμενη, απαιτητική αγωνιστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Αντίπαλος της τουρκικής ομάδας ήταν η Μανίσα, σε μια αναμέτρηση που αποτέλεσε την πρώτη επίσημη δοκιμασία για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Ο αγώνας διεξήχθη σε κλίμα προετοιμασίας, με στόχο την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ετοιμότητας των αθλητών.

Παρά τις προσπάθειες, η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να επικρατήσει, γνωρίζοντας την ήττα με τελικό σκορ 82-70. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει το έναυσμα για περαιτέρω δουλειά και προσαρμογές ενόψει της συνέχειας του προγράμματος προετοιμασίας.

Η εικόνα του παιχνιδιού

Στη διάρκεια του πρώτου αυτού φιλικού, η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στη Μανίσα. Η αντίπαλη ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, διατηρώντας το προβάδισμα και επιβάλλοντας τον ρυθμό της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση που αφορά το παιχνίδι, το οποίο έληξε με σκορ 82-70, αναφέρεται πως ο παίκτης Καντίρ Γιγίτ Γιαντζί σημείωσε έναν πόντο στο τέλος του αγώνα. Η αναφορά αυτή έγινε με την ευχαριστία προς τον @BilgehanBeyy για την παροχή των εικόνων από τον αγώνα, όπου η Φενέρμπαχτσε Ταρφίν αντιμετώπισε την Glint Körfez Basket.

Οι διακριθέντες της Φενέρμπαχτσε

Από πλευράς της Φενέρμπαχτσε, υπήρξαν ορισμένοι παίκτες που ξεχώρισαν με την ατομική τους απόδοση, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας. Ο Τζόνι Γιούζανγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ για τα «καναρίνια», σημειώνοντας 13 πόντους, ενώ κατέγραψε και 1 ριμπάουντ. Ο Σαβόν Σιλντς συνέβαλε με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ, δείχνοντας την παρουσία του στο παρκέ.

Επίσης, ο Ίγκνας Σαργκιούνας πρόσθεσε 10 πόντους στην επίθεση της ομάδας, μοιράζοντας παράλληλα 4 ασίστ στους συμπαίκτες του. Στους διακριθέντες συγκαταλέγεται και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε μια γεμάτη στατιστική, με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Αυτές οι επιδόσεις αποτελούν τα πρώτα δείγματα γραφής για τους παίκτες ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας και της αγωνιστικής περιόδου.

Επόμενοι σταθμοί και προετοιμασία

Μετά την πρώτη αυτή φιλική αναμέτρηση, η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει απρόσκοπτα την προετοιμασία της, εστιάζοντας στις επόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες. Το πρόγραμμα του συνόλου του Σάρας Γιασικεβίτσιους περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα σημαντικό τουρνουά που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Ο προορισμός για το επερχόμενο τουρνουά είναι το Ηράκλειο της Κρήτης, ένα ελληνικό έδαφος όπου η τουρκική ομάδα θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε άλλες αξιόλογες ομάδες. Μεταξύ των αντιπάλων που θα συναντήσει η Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο είναι και ο Ολυμπιακός, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις.

Η ομάδα συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στις προπονήσεις, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής, την ενσωμάτωση των νέων παικτών και την πλήρη προσαρμογή στα συστήματα του προπονητή. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την επίτευξη της μέγιστης αγωνιστικής ετοιμότητας, προκειμένου η Φενέρμπαχτσε να παρουσιαστεί δυνατή και ανταγωνιστική για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta