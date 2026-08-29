Η Mercedes εξηγεί τις εντολές ομάδας στον αγώνα του Ζάντβορτ

Η ομάδα της Mercedes F1 έδωσε εντολές στους οδηγούς της κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ολλανδίας, προκαλώντας συζητήσεις στον κόσμο της Formula 1. Η κίνηση αυτή αφορούσε την παραχώρηση της δεύτερης θέσης από τον Τζορτζ Ράσελ στον Κίμι Αντονέλι, μια απόφαση που η ομάδα εξήγησε εκτενώς. Ο Βρετανός οδηγός, αν και αρχικά εξέφρασε επιφυλάξεις, τελικά υπάκουσε στις οδηγίες της ομάδας, εξασφαλίζοντας ένα ακόμη βάθρο για τη Mercedes.

Οι εντολές ομάδας και η αντίδραση του Ράσελ

Η εντολή της Mercedes προς τον Τζορτζ Ράσελ να παραχωρήσει τη δεύτερη θέση στον Κίμι Αντονέλι αποτέλεσε μία από τις πλέον σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις του Grand Prix Ολλανδίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, η ομάδα ενημέρωσε τον Ράσελ ότι «θα αντιστρέψουν τα μονοθέσια στην στροφή 1».

Ο Βρετανός οδηγός εξέφρασε αρχικά τις επιφυλάξεις του, ρωτώντας αν ο Αντονέλι μάχεται για τη νίκη, ερώτηση που έμεινε αναπάντητη. Παρά την αρχική του αμφισβήτηση, καθώς η αλλαγή τον άφηνε εκτεθειμένο στις δύο Ferrari, ο Ράσελ υπάκουσε τελικά και αντιστρέφοντας τα μονοθέσια στην αμέσως επόμενη στροφή 1, κατάφερε να διατηρήσει την τρίτη θέση μέχρι τον τερματισμό.

Η κίνηση του Αντονέλι και η πίεση των αντιπάλων

Ο Κίμι Αντονέλι, έχοντας φρέσκα μαλακά ελαστικά, απομακρύνθηκε από τον teammate του, χωρίς ωστόσο να προλάβει τον Λάντο Νόρις. Στον Αντονέλι δόθηκε η οδηγία: «Κίμι, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στον Τζορτζ προσπέραση, οπότε [προσπάθησε να μείνεις εντός] 1 δευτερολέπτου…».

Ο Ράσελ έμεινε πίσω και ανέλαβε να αμυνθεί απέναντι στους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, εξασφαλίζοντας τελικά μία ακόμη θέση στο βάθρο για τη Mercedes. Η ομάδα δεν ήθελε να επιτρέψει στους οδηγούς της να μονομαχήσουν, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έδινε στις Ferrari την ευκαιρία να φτάσουν και τους δύο μονομάχους.

Το Virtual Safety Car ως σημείο καμπής

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε στον 55ο γύρο του αγώνα, όταν η εγκατάλειψη του Έστεμπαν Οκόν προκάλεσε την ενεργοποίηση του Virtual Safety Car (VSC). Εκείνη τη στιγμή, ο Κίμι Αντονέλι βρισκόταν στη δεύτερη θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ στην τέταρτη, με τον Λιούις Χάμιλτον να βρίσκεται ανάμεσά τους.

Οι δύο Ferrari μπήκαν αμέσως στα pits εκμεταλλευόμενες την κατάσταση. Η Mercedes κάλεσε τον Αντονέλι έναν γύρο αργότερα, με τον Ιταλό οδηγό να εκμεταλλεύεται το μειωμένο κόστος χρόνου του pit stop. Επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τις Ferrari, αλλά πίσω από τον Ράσελ, ο οποίος είχε παραμείνει έξω και είχε ανέβει προσωρινά στη δεύτερη θέση.

Οι εξηγήσεις του Μπράντλεϊ Λορντ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Mercedes, Μπράντλεϊ Λορντ, προχώρησε σε εξηγήσεις για τη στρατηγική της ομάδας, μιλώντας στην εκπομπή «Nu Silver Arrows Radio Show». Ο Λορντ ανέφερε ότι ο Τζορτζ Ράσελ έθεσε φυσιολογικά το ερώτημα όταν άκουσε για πρώτη φορά την εντολή.

Ωστόσο, ο Ράσελ στη συνέχεια αντιλήφθηκε τη συνολική εικόνα και το γεγονός ότι με τον Κίμι είχαν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για ένα σχεδόν δωρεάν pit stop υπό το Virtual Safety Car. Αυτή η κίνηση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα και την επίτευξη του στόχου της ομάδας.

Η διαχείριση της θέσης του Ράσελ

Η Mercedes εξέτασε το ενδεχόμενο να καλέσει και τον Ράσελ στα pits, όμως κάτι τέτοιο θα τον έριχνε πίσω από τουλάχιστον μία Ferrari. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα επέλεξε να τον κρατήσει στην πίστα με τα χρησιμοποιημένα σκληρά ελαστικά, διατηρώντας έτσι τη θέση του και την πιθανότητα να υπερασπιστεί το βάθρο.

Η απόφαση αυτή είχε βασιστεί και στις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί το πρωί της Κυριακής. Η Mercedes είχε ξεκαθαρίσει στους οδηγούς της ότι οι μικρές διαφορές από Ferrari και McLaren δεν επέτρεπαν μία εσωτερική μάχη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta