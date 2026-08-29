Άνδρας άρπαξε φανέλα ποδοσφαιριστή από παιδί μετά τον αγώνα Λίβερπουλ – Νότιγχαμ

Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ τράβηξε την προσοχή των φιλάθλων και όχι μόνο, με έναν άνδρα να γίνεται viral για τους λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, ο άνδρας αυτός άρπαξε τη φανέλα που ο ποδοσφαιριστής Αλεξάντερ Ίσακ είχε μόλις δώσει σε έναν νεαρό φίλαθλο, προκαλώντας την απογοήτευση του παιδιού και την έντονη αντίδραση των παρευρισκομένων.

Το στιγμιότυπο μετά τη λήξη του αγώνα

Η αναμέτρηση μεταξύ Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκληρώθηκε, με τη Λίβερπουλ να γκελάρει εκ νέου, όπως αναφέρεται. Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι ποδοσφαιριστές κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, και σε αυτό το πλαίσιο εκτυλίχθηκε το περιστατικό που απασχολεί.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ, ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ, βρισκόταν καθ' οδόν προς τα αποδυτήρια. Εκείνη τη στιγμή, ένας πιτσιρικάς του ζήτησε τη φανέλα του. Ο Ίσακ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του νεαρού φιλάθλου, παραδίδοντάς του τη φανέλα του ως ενθύμιο από τον αγώνα.

Η απρόσμενη παρέμβαση του ενήλικα

Ενώ ο πιτσιρικάς κρατούσε πλέον τη φανέλα του Ίσακ, εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ενήλικος άνδρας. Ο άνδρας αυτός, χωρίς δισταγμό, άρπαξε τη φανέλα από τα χέρια του παιδιού. Η κίνησή του ήταν άμεση και αιφνιδιαστική, αφήνοντας τον νεαρό φίλαθλο χωρίς το πολυπόθητο ενθύμιο.

Η πράξη του άνδρα προκάλεσε την απογοήτευση του αγοριού, το οποίο είδε τη φανέλα να χάνεται μέσα από τα χέρια του. Ο ενήλικας προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, έχοντας στην κατοχή του τη φανέλα που προοριζόταν για τον πιτσιρικά.

Η αντίδραση του πλήθους και η επιστροφή της φανέλας

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους παρευρισκόμενους οπαδούς και τους σεκιουριτάδες που βρίσκονταν στο σημείο. Αμέσως μετά την αρπαγή της φανέλας, ακολούθησε έντονο «κράξιμο» από το πλήθος, το οποίο διαμαρτυρήθηκε για την ενέργεια του άνδρα.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων από τους φιλάθλους και τους ανθρώπους της ασφάλειας, ο άνδρας αναγκάστηκε τελικά να δώσει πίσω τη φανέλα στο παιδί. Έτσι, το ενθύμιο επέστρεψε στον αρχικό του παραλήπτη, τον νεαρό φίλαθλο.

Το βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ολόκληρο το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πλάνα αυτά έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πλήθος σχολίων από χρήστες.

Τα σχόλια που συνόδευσαν το βίντεο δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικά προς τον άνδρα που επιχείρησε να αρπάξει τη φανέλα. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ως «embarrassing» (επαίσχυντη) και ο ίδιος έγινε viral για τους λάθος λόγους, όπως επισημαίνεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta