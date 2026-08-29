Εθνική γυναικών: Έχασε από την Ιταλία και θα παίξει για το χάλκινο στους Μεσογειακούς Αγώνες

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει το πρωί της Κυριακής, στις 30 Αυγούστου και ώρα 11:00, η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Η ελληνική ομάδα πάλεψε από την αρχή έως το τέλος απέναντι στην διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων Ιταλία, ωστόσο γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ. Στον μικρό τελικό, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, η οποία νωρίτερα είχε ηττηθεί με 3-1 σετ από την Τουρκία.

Η μάχη της Εθνικής με την διοργανώτρια Ιταλία

Στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων, η ελληνική ομάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με την ισχυρή Ιταλία. Οι διεθνείς μας έδειξαν μεγάλη μαχητικότητα, ειδικά στο πρώτο σετ, φτάνοντας τις Ιταλίδες στα όριά τους. Το σκορ κυμαινόταν σε κοντινή απόσταση, με την Ελλάδα να καταφέρνει μάλιστα να προηγηθεί λίγο πριν το τέλος του σετ, φτάνοντας στο 17-18 μετά από μία κόντρα επίθεση της Ζιώγα.

Ωστόσο, η Ιταλία, με το σκορ στο 18-19 υπέρ της Ελλάδας, αντέδρασε δυναμικά. Κατάφερε να τρέξει ένα σερί 4-0, ξεφεύγοντας με 22-19. Παρά το μπλοκ της Λαμπρούση που μείωσε σε 24-22, η Ιταλία πήρε τάιμ άουτ και στην επόμενη φάση διαμόρφωσε το τελικό 25-22, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Η εξέλιξη του δευτέρου και τρίτου σετ

Στο δεύτερο σετ, οι Ιταλίδες κατάφεραν να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Το σκορ από 9-7 έγινε γρήγορα 13-7, με την Ιταλία να χρησιμοποιεί το μπλοκ ως κύριο όπλο της για να διατηρήσει την ασφαλή διαφορά. Τελικά, επικράτησε με 25-14, διευρύνοντας το προβάδισμα στα σετ σε 2-0.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε επίσης με την Ιταλία να παίρνει προβάδισμα. Μετά το 8-6, οι γηπεδούχες πραγματοποίησαν ένα σερί 5-0, ξεφεύγοντας με 13-6. Η Ελλάδα, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Με το σκορ στο 16-9, ξεκίνησε την αντεπίθεσή της, με σέρβερ την Φακοπουλίδου, και το σκορ μειώθηκε σε 16-14 μετά από επίθεση της Νικολογιάννη. Ένας άσσος της Καθάριου έφερε το σετ στον πόντο (17-16), ενώ η ισοφάριση ήρθε με κόντρα επίθεση της Νικολογιάννη, διαμορφώνοντας το 17-17. Ωστόσο, στο 22-22, η Ιταλία πήρε τάιμ άουτ και με ένα σερί 3-0 διαμόρφωσε το τελικό 25-22, κλείνοντας τον αγώνα με 3-0 σετ.

Αναλυτικά τα στατιστικά των πόντων

Στην αναμέτρηση, η Εθνική ομάδα συγκέντρωσε τους πόντους της από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 5 μπλοκ, ενώ κέρδισε 19 πόντους από λάθη των αντιπάλων. Από την πλευρά της, η Ιταλία είχε 7 άσσους, 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ και κέρδισε 13 πόντους από λάθη της ελληνικής ομάδας.

Οι συνθέσεις και οι επιδόσεις των αθλητριών

Για την Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Μπακοδήμου, αγωνίστηκαν οι εξής αθλήτριες: Λαμπρούση με 3 πόντους (2/7 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου με 8 πόντους (7/18 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 23% άριστες), Φλιάκου, Ζιώγα με 12 πόντους (11/24 επ., 1 μπλοκ), Καθάριου με 7 πόντους (4/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) και Νικολογιάννη με 6 πόντους (6/26 επ.). Ως λίμπερο αγωνίστηκε η Καραμπάση (38% υπ. – 23% άριστες), ενώ συμμετείχαν επίσης οι Παπαθανασίου, Γκρέκα με 3 πόντους (3/7 επ.) και Ζαφειρίου.

Για την Ιταλία, με προπονητή τον Κάρλο Παρίζι, αγωνίστηκαν: Τανάσε με 10 πόντους (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 31% υπ. – 12% άριστες), Ακράρι με 9 πόντους (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Έζε με 4 πόντους (2/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μανφρεντίνι με 11 πόντους (5/13 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Ομπόσα με 13 πόντους (12/23 επ., 1 μπλοκ) και Μπολζονέτι με 11 πόντους (9/18 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. – 25% άριστες). Ως λίμπερο αγωνίστηκε η Μόρο (27% υπ. – 9% άριστες), ενώ συμμετείχαν και οι Μπατίστα με 1 πόντο (1/3 επ.), Γκαρντίνι με 3 πόντους (3/10 επ.), Σκόλα και Νάρντο.

Ο μικρός τελικός με τη Σερβία

Μετά την ήττα από την Ιταλία, η Εθνική ομάδα γυναικών στρέφει πλέον την προσοχή της στον μικρό τελικό. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Σερβία, η οποία επίσης δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία στον δικό της ημιτελικό. Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο είναι προγραμματισμένος για το πρωί της Κυριακής, στις 11:00, και αναμένεται να είναι μια δυνατή αναμέτρηση για την τρίτη θέση των Μεσογειακών Αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta