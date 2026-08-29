Σαργκιούνας: «Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να πάει ξανά στο Final Four»

Ο Ίγκνας Σαργκιούνας, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Φενέρμπαχτσε, μίλησε για την ένταξή του στην ομάδα και τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί ενόψει της νέας σεζόν. Ο Λιθουανός γκαρντ, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με τη Ρίτας, αναφέρθηκε στη συζήτησή του με τον προπονητή Σάρας Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση, όπως αναφέρεται στον τίτλο της συνέντευξης, ότι η τουρκική ομάδα μπορεί να φτάσει ξανά στο Final Four.

Επικοινωνία με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους

Ο Ίγκνας Σαργκιούνας περιέγραψε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον προπονητή Σάρας Γιασικεβίτσιους, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε. Ο Λιθουανός τεχνικός του εξήγησε την κατάσταση της ομάδας και του μίλησε για το είδος του μπάσκετ που επιθυμεί να εφαρμόσει.

Ο Γιασικεβίτσιους παρείχε στον Σαργκιούνας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και του έδωσε τον χρόνο που χρειαζόταν για να λάβει την απόφασή του. Ο Σαργκιούνας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου έδωσε κάποιες πληροφορίες και μου έδωσε χρόνο για να πάρω την απόφασή μου. Μετά από λίγο επέλεξα τη Φενέρμπαχτσε. Είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ τώρα».

Παλαιότερη γνωριμία και εμπειρίες

Ο Λιθουανός γκαρντ αποκάλυψε ότι η γνωριμία του με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν είναι πρόσφατη, καθώς οι δρόμοι τους είχαν συναντηθεί και στο παρελθόν. Όπως ανέφερε ο ίδιος, όταν ήταν περίπου 17 ετών, αγωνιζόταν στην ομάδα νέων της Ζαλγκίρις.

Εκείνη την περίοδο, κάποιοι από τους νεαρούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Σαργκιούνας, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Αυτή η εμπειρία τους επέτρεψε να προπονηθούν και να παίξουν με παίκτες της EuroLeague, καθώς και με τον ίδιο τον Σάρας Γιασικεβίτσιους. Ο Σαργκιούνας σημείωσε ότι έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τότε.

Ανάληψη ευθυνών και διαχείριση πίεσης

Ο Ίγκνας Σαργκιούνας αναφέρθηκε στην προηγούμενη αγωνιστική του περίοδο με τη Ρίτας, χαρακτηρίζοντάς την ως μια καλή ευκαιρία για να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες. Αυτές οι ευθύνες αφορούσαν το σκοράρισμα, τα σουτ και τη λήψη αποφάσεων για την ομάδα, κάτι που όπως δήλωσε, ήταν ωφέλιμο για τον ίδιο.

Ο γκαρντ τόνισε ότι ένιωθε την εμπιστοσύνη και την πίστη από τους συμπαίκτες και τους προπονητές του, γεγονός που τον βοήθησε σε κρίσιμες στιγμές. «Σε τέτοιες μεγάλες στιγμές ένιωθα ότι μπορούσα να τα καταφέρω και ότι με εμπιστεύονταν, κάτι που φυσικά λειτούργησε. Από τότε είμαι πάντα έτοιμος για τα πάντα», είπε. Πρόσθεσε επίσης ότι η εμπειρία που αποκτά κάθε χρόνο, εντός και εκτός γηπέδου, τον βοηθά να διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις, ενώ η ανάληψη περισσότερων ευθυνών φέρνει και αυξημένη πίεση. Όπως ανέφερε, όλα αυτά ήταν μια καλή και διδακτική εμπειρία.

Ποιότητα και στόχοι της Φενέρμπαχτσε

Ο Σαργκιούνας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ποιότητα του φετινού ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δήλωσε ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε μια τέτοια ομάδα και θεωρεί ευλογία το να μπορεί να μαθαίνει από κάθε παίκτη, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία, ικανότητες και τίτλους. Αυτό, όπως είπε, είναι το καλύτερο κομμάτι.

Ο Λιθουανός γκαρντ υπογράμμισε τη σημασία της προσαρμογής και της λήψης καλών αποφάσεων στο γήπεδο. «Μέρα με τη μέρα θα προσαρμόζομαι όλο και περισσότερο και θα βλέπω τι πρέπει να γίνεται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να καταβάλλεις προσπάθεια και να παίρνεις καλές αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση, όπως αναφέρεται στον τίτλο της συνέντευξης, ότι η Φενέρμπαχτσε μπορεί να φτάσει ξανά στο Final Four.

Με πληροφορίες από: Gazzetta