Η Έλβερσμπεργκ έκανε την έκπληξη της πρεμιέρας στην Bundesliga

Η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρώτη της σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του γερμανικού ποδοσφαίρου, την Bundesliga. Η ομάδα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με σκορ 3-2 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρεμιέρα. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την κατάκτηση των πρώτων ιστορικών βαθμών της Έλβερσμπεργκ στην κατηγορία, απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας.

Η ιστορική νίκη της Έλβερσμπεργκ

Η απίθανη ιστορία της Έλβερσμπεργκ συνεχίζεται, καθώς η ομάδα που πριν από πέντε χρόνια βρισκόταν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Γερμανίας, έκανε πρεμιέρα με κρότο στην Bundesliga. Το ξεκίνημα των νεοφώτιστων ήταν ονειρικό, καθώς βρέθηκαν να προηγούνται με τρία γκολ διαφορά από το 46ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Πέτκοφ άνοιξε το σκορ με σουτ στο όγδοο λεπτό του αγώνα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Κάμπελ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ένα εξαιρετικό τελείωμα. Το σκορ διευρύνθηκε περαιτέρω στο 46ο λεπτό, όταν ο Μόκουα σημείωσε ένα τρίτο γκολ με κοντινή προβολή. Παρά την αντίδραση της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο φινάλε της αναμέτρησης, με τον Σικ να μειώνει στο 77ο λεπτό και τον Κοφάν να βρίσκει δίχτυα στις καθυστερήσεις, η Έλβερσμπεργκ διατήρησε το προβάδισμά της και εξασφάλισε την πρώτη ιστορική νίκη της στην Bundesliga με 3-2.

Οι "Ασπιρίνες" της Λεβερκούζεν, που είναι επίσης αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League, γνώρισαν έτσι μία απροσδόκητη ήττα στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ανατροπές και γκολ στην Κολωνία

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε και στην αναμέτρηση της Κολωνίας με τη Χόφενχαϊμ, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 3-2. Η Χόφενχαϊμ, η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, προηγήθηκε δύο φορές στον αγώνα.

Ο Νταγκίμ άνοιξε το σκορ για τη Χόφενχαϊμ στο 27ο λεπτό, ενώ ο Καμπάκ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στο 67ο λεπτό. Ωστόσο, η Κολωνία, γνωστή και ως "Τράγοι", κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Ελ Μάλα μείωσε στο 51ο λεπτό, ενώ ο Νταλίνγκα χάρισε το τρίποντο στους γηπεδούχους με δύο γκολ, στο 72ο και το 82ο λεπτό. Έτσι, η Χόφενχαϊμ ξεκίνησε τη σεζόν στο πρωτάθλημα Γερμανίας με το… αριστερό.

Ισοπαλία θρίλερ στο Βερολίνο και νίκη Λειψίας

Μία συναρπαστική αναμέτρηση διεξήχθη και στο Βερολίνο, όπου η Ουνιόν κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 3-3 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο νεοαποκτηθείς Λάτε Λατ έβαλε μπροστά τους πρωτευουσιάνους μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα. Ωστόσο, οι "Αετοί" της Άιντραχτ έφεραν το ματς τούμπα, με τον τρομερό Εμπνουταλίμπ να σημειώνει χατ τρικ, σκοράροντας στο 10ο, 11ο και 67ο λεπτό.

Παρά το προβάδισμα της Άιντραχτ, η Ουνιόν Βερολίνου δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ισοφαρίσει με δύο τέρματα στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο Κέρφελντ μείωσε στο 79ο λεπτό, ενώ ο Σκάρκε έσωσε τον βαθμό για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3 στο 90+2ο λεπτό.

Σε άλλο παιχνίδι, η Λειψία απέφυγε τις κακοτοπιές, νικώντας εντός έδρας την Γκλάντμπαχ με 3-1. Ο Μπάκου άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των "Κόκκινων Ταύρων" στο 25ο λεπτό, με τον Νούσα να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 49ο λεπτό. Ο Ράιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα για την Γκλάντμπαχ στο 66ο λεπτό.

Άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Τέλος, η πρεμιέρα της Bundesliga περιλάμβανε και μία αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Οι ομάδες της Μάιντς και της Πάντερμπορν έμειναν στο 0-0, μοιράζοντας τους βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta