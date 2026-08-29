Ο Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League. Μετά τη νίκη επί του Ατρομήτου στην πρεμιέρα, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν τους Αρκάδες, με τον προπονητή τους, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να υπογραμμίζει τη δυσκολία του αγώνα. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την επικινδυνότητα του αντιπάλου, την εικόνα της ομάδας του και τις λύσεις που προσφέρει το ρόστερ.

Η πρόκληση της Τρίπολης και ο σεβασμός στον αντίπαλο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε ιδιαίτερα στην επικινδυνότητα του Αστέρα Τρίπολης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο μάλλον στην έδρα των Αρκάδων. «Πρώτα απ’ όλα, με σεβασμό στον αντίπαλο, στον Αστέρα. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και στην Τρίπολη ακόμη περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του στη NOVA.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ζήτησε από τους παίκτες του να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και ο καθένας να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή και καλή, ώστε να αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι καλύτερη από τον αντίπαλο. Διαφορετικά, όπως πρόσθεσε, η νίκη θα είναι πολύ δύσκολη.

Οι νέες αφίξεις και η εικόνα του Γκονθάλεθ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στον Αρμάντο Γκονθάλεθ, ο οποίος έχει ενσωματωθεί πρόσφατα στην ομάδα. Ο Ισπανός επιθετικός έχει πραγματοποιήσει μόλις τρεις προπονήσεις με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η πρώτη εικόνα που έχει δώσει ως άνθρωπος είναι πολύ θετική.

Σύμφωνα με τον προπονητή, ο Γκονθάλεθ είναι εξαιρετικά ευγενικός και χαμογελαστός. Η γνωριμία με τον παίκτη γίνεται σταδιακά, τόσο μέσα από την καθημερινότητα όσο και από τα παιχνίδια. Ο Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η πολύ καλή πρώτη εικόνα θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Το βάθος του ρόστερ και οι επιλογές του προπονητή

Στο ματς με τον Ατρόμητο, οι λύσεις που προήλθαν από τον πάγκο έδωσαν σημαντική ώθηση στον Ολυμπιακό και συνέβαλαν στην επικράτηση της ομάδας. Ερωτηθείς αν κάποιοι από αυτούς τους παίκτες θα επιβραβευτούν με μια θέση στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Αστέρα, ο Μεντιλίμπαρ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του.

«Θα το δούμε την Κυριακή αν θα επιβραβευτούν ή όχι», ανέφερε, τονίζοντας ότι μια ομάδα δεν αποτελείται μόνο από τις τρεις ή τέσσερις αλλαγές, ούτε μόνο από τους έντεκα που αγωνίζονται. Αντιθέτως, υπογράμμισε τη σημασία ολόκληρου του ρόστερ. Ο προπονητής δήλωσε ευχαριστημένος με τους παίκτες και τον τρόπο που δουλεύουν καθημερινά, πιστεύοντας ότι όσοι προπονούνται καλά, θα μπορέσουν να προσφέρουν αυτό που έχουν μέσα τους.

Το αγωνιστικό στιλ και η στόχευση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πιο φρέσκος σε ιδέες στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, κάτι που δημιούργησε προσδοκίες στους φίλους της ομάδας για το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια και η απόδοση μπορεί να διαφέρει.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι θα ήταν καλό να αποκτηθεί μια σταθερότητα, κυρίως ως προς την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι αρέσει περισσότερο ή λιγότερο. Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία πολλών ευκαιριών στην αντίπαλη περιοχή. Στο ματς με τον Ατρόμητο, η ομάδα το έκανε αυτό, αν και πέτυχε μόνο ένα γκολ, δείχνοντας την εικόνα αυτού που θέλει να κάνει.

Η ευρωπαϊκή παρουσία των ελληνικών ομάδων

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων. Ο προπονητής του Ολυμπιακού χαρακτήρισε πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν τέσσερις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η παρουσία, όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta