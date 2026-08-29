Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί καλωσόρισε τον Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού και συμπατριώτης του Μάρκους Πέντερσεν, καλωσόρισε τον Νορβηγό αμυντικό στην ομάδα των Πειραιωτών. Η υποδοχή έγινε μέσω ανάρτησης του Ελαμπντελαουί στο Instagram, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής. Ο Πέντερσεν αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στο δυναμικό του Ολυμπιακού, έχοντας ήδη συμφωνήσει για τους όρους του συμβολαίου του.

Το θερμό καλωσόρισμα του Ομάρ Ελαμπντελαουί

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, ο οποίος έχει διατελέσει αρχηγός του Ολυμπιακού στο παρελθόν, εξέφρασε τη χαρά του για την επικείμενη μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν. Μέσω ενός story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νορβηγός πρώην παίκτης των «ερυθρολεύκων» καλωσόρισε τον συμπατριώτη του.

Στην ανάρτησή του, ο Ελαμπντελαουί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ότι ο Μάρκους Πέντερσον θα υπογράψει στην αγαπημένη του ομάδα τον Ολυμπιακό. Ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν και για τον σύλλογο. Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει υπέροχα πράγματα με την ομάδα. Καλή τύχη μέσα από την καρδιά μου».

Ο Ελαμπντελαουί είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Νορβηγό αμυντικό, εκφράζοντας τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Ολυμπιακού. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ των δύο Νορβηγών ποδοσφαιριστών και την προσμονή για την ένταξη του Πέντερσεν στους Πειραιώτες.

Η συμφωνία με τον Μάρκους Πέντερσεν

Ο Μάρκους Πέντερσεν βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Ο Νορβηγός αμυντικός έχει καταλήξει σε πλήρη συμφωνία με τον πειραϊκό σύλλογο για ένα τετραετές συμβόλαιο. Η διάρκεια του συμβολαίου εκτείνεται έως το έτος 2030, δείχνοντας την πρόθεση για μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας έχουν διευθετηθεί, με αποτέλεσμα να απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Ολυμπιακού. Η προσθήκη του Πέντερσεν αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας, φέρνοντας έναν παίκτη που έχει ήδη λάβει θετικά σχόλια από τον πρώην αρχηγό της ομάδας, Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Οι τελευταίες εξελίξεις από τον Ματέο Μορέτο

Τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη μεταγραφή του Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό έδωσε ο ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο. Μέσω νέας του αναφοράς, ο Μορέτο τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Νορβηγού ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, όλες οι απαραίτητες υπογραφές έχουν πλέον πέσει, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αναφορά του Μορέτο επιβεβαιώνει την επικείμενη ένταξη του Πέντερσεν στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να επισφραγίσουν τις προηγούμενες πληροφορίες περί συμφωνίας, με τον σύλλογο να προχωρά στην οριστικοποίηση της μεταγραφής του Νορβηγού αμυντικού.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής

Ο Ματέο Μορέτο έριξε φως και σε ένα παρασκήνιο σχετικά με την πορεία της μεταγραφής του Μάρκους Πέντερσεν. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η διαδικασία βρισκόταν σε «παύση» μέχρι την Παρασκευή. Αυτή η προσωρινή αναστολή οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε προκύψει η περίπτωση του Ντοντό, καθώς και άλλες περιπτώσεις παικτών που εξετάζονταν από τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ο Ολυμπιακός εξέταζε διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της ομάδας του, πριν καταλήξει οριστικά στην απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν. Με την πτώση των υπογραφών, η υπόθεση του Νορβηγού αμυντικού θεωρείται πλέον κλειστή, με τον παίκτη να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Πειραιώτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta