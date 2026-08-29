Η Ντουμπάι απέκτησε τον 15χρονο Σουμαΐλα Κεϊτά από τη Σαραγόσα

Η ομάδα του Ντουμπάι προχώρησε στην απόκτηση του 15χρονου Σουμαΐλα Κεϊτά, ενός ανερχόμενου ταλέντου από την ισπανική Σαραγόσα. Η μεταγραφή πραγματοποιήθηκε αφού η Ντουμπάι κατέβαλε το buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιο του νεαρού αθλητή. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη στρατηγική της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να ενισχύεται με νέους παίκτες από την Ευρώπη.

Η μεταγραφή του Σουμαΐλα Κεϊτά και η κίνηση της Ντουμπάι

Η Σαραγόσα ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Σουμαΐλα Κεϊτά, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του Ντουμπάι πλήρωσε το buy-out για να εξασφαλίσει την υπογραφή του 15χρονου παίκτη. Η απόκτηση του Κεϊτά αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ντουμπάι να εντάξει στο δυναμικό της ταλέντα που αναδεικνύονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος είναι μόλις 15 ετών, θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στην ηλικιακή του κατηγορία. Η κίνηση αυτή από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την πρόθεσή της να επενδύσει σε νεαρούς παίκτες με προοπτικές, ενισχύοντας έτσι το μέλλον του συλλόγου.

Το υπόβαθρο του νεαρού αθλητή

Ο Σουμαΐλα Κεϊτά κατάγεται από το Μάλι και είναι ένας ψηλός παίκτης που έχει ήδη ξεχωρίσει για τις ικανότητές του. Εντάχθηκε στην ακαδημία της ισπανικής ομάδας της Σαραγόσα το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από την Ακαδημία Πάμπλο Λάσο. Η πορεία του στις ακαδημίες δείχνει μια σταθερή εξέλιξη και την αναγνώριση του ταλέντου του από νωρίς.

Η παρουσία του στην Ακαδημία Πάμπλο Λάσο και στη συνέχεια στη Σαραγόσα του παρείχε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Το γεγονός ότι προέρχεται από το Μάλι και έχει ήδη περάσει από σημαντικές ευρωπαϊκές ακαδημίες υπογραμμίζει τη διεθνή του εμπειρία παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Οι διακρίσεις του Σουμαΐλα Κεϊτά

Την περασμένη σεζόν, ο Σουμαΐλα Κεϊτά αναδείχθηκε ο Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του ισπανικού πρωταθλήματος στην κατηγορία U16. Αυτή η διάκριση ήρθε ως επιστέγασμα των εξαιρετικών του εμφανίσεων και της συνεισφοράς του στην ομάδα του. Η αναγνώριση ως MVP σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για έναν παίκτη της ηλικίας του.

Παράλληλα με την ατομική του διάκριση, ο Κεϊτά είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην Εθνική Ομάδα Παίδων της Αραγονίας. Με την ομάδα αυτή, πέτυχε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο CESA, το Πρωτάθλημα Ισπανίας Αυτόνομων Περιφερειακών Επιλογών. Το τουρνουά αυτό διεξήχθη στη Σαραγόσα τον Ιανουάριο, προσθέτοντας μια ακόμα επιτυχία στο βιογραφικό του νεαρού αθλητή.

Το ενδιαφέρον από το κορυφαίο επίπεδο

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις και οι διακρίσεις του Σουμαΐλα Κεϊτά δεν πέρασαν απαρατήρητες. Όπως ήταν φυσικό, ο νεαρός παίκτης τράβηξε επάνω του τα βλέμματα από το κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος. Το ενδιαφέρον αυτό οδήγησε στην κίνηση της ομάδας του Ντουμπάι για την απόκτησή του.

Η Ντουμπάι, με αυτή την ενέργεια, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να δίνει βάση στην ενσωμάτωση ταλέντων που αγωνίζονται ήδη στην Ευρώπη. Η απόκτηση ενός παίκτη με το προφίλ και τις προοπτικές του Κεϊτά δείχνει την προσήλωση του συλλόγου στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του ρόστερ του με νέους, πολλά υποσχόμενους αθλητές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta