Ο Μηνάς Λυσάνδρου αποθεώνει τον Μάρκο Νίκολιτς: «Είναι στρατηγός, ο τρόπος που προετοιμάζει την ΑΕΚ είναι μοναδικός»

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, μίλησε σε σερβικό μέσο ενημέρωσης, εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά και υπερηφάνεια για την πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Champions League. Στην τοποθέτησή του στο «ArenaSport», ο κ. Λυσάνδρου αναφέρθηκε εκτενώς στην επιτυχία της Ένωσης, καθώς και στην καθοριστική συμβολή του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Η συζήτηση με το σερβικό μέσο πραγματοποιήθηκε μετά την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League, δίνοντας την ευκαιρία στον κ. Λυσάνδρου να αναλύσει τα συναισθήματα και τους στόχους της ομάδας. Η συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αποτελούσε, όπως τόνισε, τον πρώτο μεγάλο στόχο της φετινής αγωνιστικής περιόδου για την ΑΕΚ.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Μηνάς Λυσάνδρου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επιστροφή της ΑΕΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Χαρακτήρισε την παρουσία της Ένωσης στη League Phase του Champions League ως μια «μεγάλη επιτυχία» και ένα γεγονός που προκαλεί έντονα συναισθήματα χαράς και υπερηφάνειας σε όλη την ομάδα και τους φιλάθλους της.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για την επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Πρόσθεσε πως η συμμετοχή στη League Phase ήταν ο «πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν» για την ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επιτεύγματος. Ο κ. Λυσάνδρου περιέγραψε ως «υπέροχο» το γεγονός ότι η ΑΕΚ είναι πλέον μέλος αυτής της «θαυμάσιας ποδοσφαιρικής οικογένειας», στην οποία ανήκουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Ο «στρατηγός» Μάρκο Νίκολιτς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, τον οποίο ο Μηνάς Λυσάνδρου αποθέωσε για την προσφορά του. Ο κ. Λυσάνδρου χαρακτήρισε τον Σέρβο τεχνικό ως «στρατηγό», υπογραμμίζοντας την καθοριστική του συμβολή στην επιτυχία της ομάδας. Η προσωπικότητα, το ταλέντο και η προπονητική ικανότητα του Νίκολιτς τέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεών του.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι της ΑΕΚ για να αντιληφθεί πλήρως τις ικανότητες του Μάρκο Νίκολιτς. «Πρώτα από όλα μιλάμε φυσικά για τον στρατηγό, τον Μάρκο Νίκολιτς», ανέφερε, τονίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου του στον πάγκο της Ένωσης. Η ΑΕΚ εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της που τον έχει έναν τέτοιο προπονητή στο τιμόνι της.

Η μοναδική προπονητική προσέγγιση

Ο Μηνάς Λυσάνδρου στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς προετοιμάζει την ομάδα. Χαρακτήρισε τη μέθοδο του Σέρβου τεχνικού ως «μοναδική», επισημαίνοντας ότι αφορά την προετοιμασία της ομάδας «σε όλα τα επίπεδα». Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων και την απόδοση της ΑΕΚ.

«Το πως προετοιμάζει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το μοναδικό», δήλωσε ο κ. Λυσάνδρου, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα του προπονητή. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένας «μεγάλος κόουτς» που φέρνει «σπουδαία αποτελέσματα», γεγονός που δικαιολογεί τη χαρά της ΑΕΚ που τον έχει στις τάξεις της. Η επιτυχία της πρόκρισης στο Champions League αποδίδεται εν πολλοίς σε αυτή τη συστηματική και αποτελεσματική προετοιμασία.

Το έντονο σερβικό στοιχείο στην Ένωση

Ο Μηνάς Λυσάνδρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο έντονο σερβικό στοιχείο που υπάρχει στην ΑΕΚ. Πέρα από τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, στην ομάδα αγωνίζονται και δύο ακόμη Σέρβοι ποδοσφαιριστές, ο Λούκα Γιόβιτς και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Η παρουσία αυτών των τριών προσώπων αναδεικνύει μια ιδιαίτερη σύνδεση της ΑΕΚ με το σερβικό ποδόσφαιρο.

Η αναφορά στο σερβικό στοιχείο έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης στο σερβικό μέσο, τονίζοντας την πολυεθνική σύνθεση της ομάδας και την παρουσία σημαντικών παικτών και του προπονητή από τη Σερβία. Αυτή η σύνθεση συμβάλλει στην δυναμική και την αγωνιστική ταυτότητα της ΑΕΚ, όπως υπονοείται από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΑΕ.

Με πληροφορίες από: Athletiko