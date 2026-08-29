Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «χτίζει» τον Παναθηναϊκό μέρα με τη μέρα

Η εντατική προετοιμασία στο «Telekom Center Athens»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μία ανάρτηση, η οποία εστιάζει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την πορεία της προετοιμασίας της ομάδας. Οι προπονήσεις διεξάγονται καθημερινά υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή, με τη δουλειά να συνεχίζεται αμείωτη. Η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ δείχνει καρέ-καρέ στιγμιότυπα από την προπόνηση, μεταφέροντας το μήνυμα «Χτίζοντας μέρα με την ημέρα».

Στις τάξεις του Παναθηναϊκού, οι προπονήσεις διεξάγονται σε καθημερινή βάση, υπό την επίβλεψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρά τις απουσίες ορισμένων παικτών λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες, η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την καλύτερη δυνατή αγωνιστική ετοιμότητα.

Το «Telekom Center Athens» αποτελεί τον χώρο όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονούνται συστηματικά. Η δουλειά που γίνεται εκεί είναι συνεχής και αδιάκοπη, καθώς η ομάδα προσπαθεί να διατηρήσει τον ρυθμό της και να βελτιώσει την απόδοσή της. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε να αναδείξει αυτή την προσπάθεια μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσίευση της ΚΑΕ περιελάμβανε φωτογραφίες από την προπόνηση του Σέρβου προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οι οποίες παρουσιάστηκαν καρέ-καρέ. Αυτές οι εικόνες συνοδεύτηκαν από ένα χαρακτηριστικό μήνυμα που υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της ομάδας: «Χτίζοντας μέρα με την ημέρα». Το μήνυμα αυτό αντικατοπτρίζει την προσήλωση στην καθημερινή βελτίωση και την οικοδόμηση ενός ισχυρού συνόλου.

Η παρουσία του Δημήτρη Μωραΐτη στις προπονήσεις

Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, παρατηρήθηκε η συμμετοχή του Δημήτρη Μωραΐτη. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της ομάδας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η παρουσία του Μωραΐτη στις προπονήσεις της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ήταν δυνατή, καθώς ο ίδιος δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της Εθνικής Ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μωραΐτης δεν ταξίδεψε στη Ρίγα με την Εθνική, γεγονός που του επέτρεψε να παραμείνει στην Αθήνα και να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του συλλόγου.

Η συμμετοχή του Μωραΐτη είναι σημαντική για την ομάδα, ειδικά εν μέσω των απουσιών άλλων παικτών, καθώς διατηρείται ένας πυρήνας αθλητών που προπονούνται μαζί και προετοιμάζονται για τις επικείμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Οι σημαντικές απουσίες από το δυναμικό της ομάδας

Παρά τη συνεχή δουλειά και την παρουσία ορισμένων παικτών, οι απουσίες από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού παραμένουν αρκετές. Συγκεκριμένα, αρκετοί παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι αυτή την περίοδο λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Στη λίστα των απόντων περιλαμβάνονται οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ερνανγκόμεθ και Μπόνγκα. Η απουσία αυτών των αθλητών είναι αισθητή, καθώς αποτελούν σημαντικά μέλη του ρόστερ και η συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις τους κρατά μακριά από την προετοιμασία του συλλόγου.

Επιπρόσθετα στις απουσίες λόγω εθνικών ομάδων, η ομάδα αντιμετωπίζει και τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν συμμετέχει στις προπονήσεις εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Η απουσία του προσθέτει ένα ακόμη κενό στο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την τρέχουσα περίοδο της προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta