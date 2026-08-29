Ο Μαρκ Μάρκεθ κυρίαρχος στον αγώνα σπριντ του MotoGP στην Αραγονία

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στην Αραγονία, κατακτώντας την πρώτη θέση με άνεση. Η νίκη αυτή αποτελεί την 20ή του σε αγώνα σπριντ στην καριέρα του, ένα επίτευγμα που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αναβάτης. Ο Ισπανός κυριάρχησε στον 13ο αγώνα του MotoGP για το 2026, αφήνοντας πίσω του τον αδερφό του, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος.

Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ από την εκκίνηση

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αραγονίας εξελίχθηκε σε έναν μονόλογο για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Ducati Corse πραγματοποίησε μία εξαιρετική εκκίνηση, εκμεταλλευόμενος την εσωτερική γραμμή στη στροφή 1, όπου και προσπέρασε τον Μάρκο Μπετζέκι. Αυτή η κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς ο Μάρκεθ δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο από τους αντιπάλους του.

Η διαφορά του από τους διώκτες του άρχισε να αυξάνεται σταδιακά, με τον Ισπανό να διατηρεί σταθερά γυρολόγια. Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε τον πλήρη έλεγχο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού πρώτος, εξασφαλίζοντας μία άνετη νίκη.

Η μάχη των αδερφών και οι κινήσεις στην πίστα

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing, ο οποίος ακολούθησε τα βήματα του αδερφού του στην εκκίνηση. Πέρασε κι αυτός τον Μάρκο Μπετζέκι στον εναρκτήριο γύρο και κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του, τερματίζοντας 1,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μαρκ. Ο αναβάτης της Aprilia τερμάτισε τρίτος και μαζί με τον Μαρκ μείωσαν λίγο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος ήταν πέμπτος.

Πιο πίσω, εξελίχθηκε μία έντονη μάχη για τις επόμενες θέσεις. Ο Χόρχε Μαρτίν και ο Φερνάντεθ έχασαν αρχικά θέσεις, με τον Ακόστα να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση στο τέλος του πρώτου γύρου. Στον δεύτερο γύρο, ο Ντι Τζιαναντόνιο είχε πτώση, γεγονός που τον έθεσε εκτός μάχης και του κόστισε βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Ανατροπές και λάθη στην εξέλιξη του σπριντ

Ο Χόρχε Μαρτίν, βλέποντας ότι έχανε έδαφος, αντέδρασε άμεσα. Με μία επιτυχημένη κίνηση, προσπέρασε τον Ακόστα και ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των τριών πρώτων αναβατών είχε οριοθετηθεί στα 0,7 δευτερόλεπτα, με τα γυρολόγια να παραμένουν σταθερά για όλους.

Στο τέλος του πέμπτου γύρου, ο Μαρτίν υπέπεσε σε λάθος στην τελευταία στροφή και έχασε μία θέση. Ο Μπετζέκι άρχισε να πλησιάζει τον Άλεξ Μάρκεθ, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ διατηρούσε μία διαφορά οριακά στο ένα δευτερόλεπτο. Ο Μαρτίν δεν κατάφερε να βρει απάντηση στον Ακόστα, με τους δύο να έχουν πλέον μεγάλη διαφορά από τον Μορέιρα, που βρισκόταν στην έκτη θέση.

Το φινάλε και η τελική κατάταξη

Με δύο γύρους να απομένουν για το φινάλε του αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε τη διαφορά υπό πλήρη έλεγχο, διασφαλίζοντας τη νίκη του. Παράλληλα, ο αδερφός του, Άλεξ, έδειχνε να ξεμακραίνει από τον Μπετζέκι, σταθεροποιώντας τη δεύτερη θέση του. Η μάχη για την έβδομη θέση εντάθηκε ανάμεσα στους Φερνάντεζ και Αλντεγκέρ, με τον αναβάτη της Gresini να προσπερνά αυτόν της Trackhouse.

Τελικά, ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Αραγονίας. Ο αδερφός του, Άλεξ, τερμάτισε δεύτερος, ενώ τρίτος ήταν ο Μπετζέκι. Τη βαθμολογούμενη εννιάδα συμπλήρωσαν οι Ακόστα, Μαρτίν, Αλντεγκέρ, Μορέιρα, Φερνάντεζ και Ζαρκό, ολοκληρώνοντας έναν αγώνα γεμάτο δράση και ανατροπές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta