Ο Καμ Γουίτμορ παρελθόν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανακοίνωσαν την αποδέσμευση του Καμ Γουίτμορ, ενός παίκτη που δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Οχάιο σε επίσημο αγώνα. Ο 22χρονος γκαρντ, του οποίου τα δικαιώματα είχαν αποκτηθεί φέτος το καλοκαίρι μέσω ανταλλαγής, πλέον αναζητά το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του στο NBA. Η απόφαση των Καβαλίερς έρχεται σε μια περίοδο όπου ο παίκτης θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο δυναμικό της ομάδας.

Η απόφαση των Καβαλίερς για τον Γουίτμορ

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς προχώρησαν στην κίνηση της αποδέσμευσης του Καμ Γουίτμορ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που προέρχονται από πηγές στην Αμερική. Η ομάδα του Οχάιο κατέστησε σαφές ότι ο 22χρονος γκαρντ δεν υπολογίζεται στα πλάνα της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Γουίτμορ θα αναζητήσει πλέον τον επόμενο σταθμό στην επαγγελματική του πορεία, καθώς οι «Ιππότες» τον άφησαν ελεύθερο. Παρά την πρόσφατη απόκτηση των δικαιωμάτων του, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών δεν θα προχωρήσει.

Η σύντομη θητεία και η απόκτηση των δικαιωμάτων

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Καμ Γουίτμορ δεν πρόλαβε να αγωνιστεί ούτε μία φορά με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Τα δικαιώματά του είχαν αποκτηθεί από την ομάδα φέτος το καλοκαίρι, μέσω μιας διαδικασίας ανταλλαγής, με την προσδοκία να ενισχύσει το ρόστερ.

Ωστόσο, η διοίκηση των Καβαλίερς έλαβε την απόφαση να τον αποδεσμεύσει πριν καν προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την αλλαγή στα σχέδια της ομάδας σχετικά με τη σύνθεση του δυναμικού της για τη νέα σεζόν.

Η πορεία του Γουίτμορ στο NBA

Ο Καμ Γουίτμορ επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του NBA Draft του 2023, συγκεκριμένα στο νούμερο 20. Η επιλογή του είχε δημιουργήσει προσδοκίες για την πορεία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν που έχει αγωνιστεί στο NBA, ο Γουίτμορ έχει καταγράψει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, έχει μέσο όρο 10,5 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας 45% στα σουτ εντός πεδιάς και 35% στα τρίποντα. Ο μέσος χρόνος συμμετοχής του στους αγώνες ανέρχεται σε 17,3 λεπτά.

Πριν ενταχθεί στους Καβαλίερς, ο 22χρονος γκαρντ είχε αγωνιστεί με τη φανέλα δύο άλλων ομάδων του NBA. Συγκεκριμένα, η καριέρα του περιλαμβάνει θητείες με τους Ρόκετς και τους Γουίζαρντς, όπου και σημείωσε τα προαναφερθέντα στατιστικά.

Πιθανές επιπτώσεις στο μέλλον του Μάριο Χεζόνια

Η αποδέσμευση του Καμ Γουίτμορ ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το ρόστερ των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Συγκεκριμένα, μένει να φανεί εάν αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει το μέλλον του Κροάτη παίκτη Μάριο Χεζόνια στους «Ιππότες».

Ο Μάριο Χεζόνια έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα, ωστόσο η οριστικοποίηση του συμβολαίου του εξαρτάται από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Κροάτης φόργουορντ θα περιμένει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να διαπιστώσει εάν το συμβόλαιο που έχει υπογράψει θα γίνει πλήρως εγγυημένο, γεγονός που θα καθορίσει την παραμονή του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta