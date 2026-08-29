Νέα ατυχία στην ΑΕΚ: Θλάση ο Δημήτρης Φλιώνης

Η ΑΕΚ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απίστευτη ατυχία, καθώς ο αρχηγός της ομάδας, Δημήτρης Φλιώνης, υπέστη θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί πόδι. Ο τραυματισμός του παίκτη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του με την Εθνική Ομάδα, προσθέτοντας ένα ακόμα όνομα στη λίστα των τραυματιών της «Βασίλισσας». Η ατυχία αυτή έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα με απουσίες βασικών παικτών.

Ο τραυματισμός του αρχηγού της ΑΕΚ

Ο Δημήτρης Φλιώνης, ένας από τους βασικούς παίκτες και αρχηγός της ΑΕΚ, υπέστη θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί του πόδι. Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Η ατυχία τον βρήκε ενώ βρισκόταν σε περίοδο προετοιμασίας με την Εθνική Ομάδα, για τα παράθυρα του Αυγούστου, στην οποία είχε κληθεί και αποτελούσε μέρος των επιλογών.

Για την ακριβή διάγνωση του προβλήματος, ο Δημήτρης Φλιώνης υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Mediterraneo Hospital. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν τη θλάση δικεφάλου μηριαίου, κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δραστηριοτήτων για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Η πορεία της αποκατάστασής του και η κατάσταση του θα παρακολουθείται στενά, υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC, Dr. Ηρακλή Πατσόπουλου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης.

Νέο πρόβλημα και με τον Γιώργο Τσαλμπούρη

Πέρα από την απώλεια του Δημήτρη Φλιώνη, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ένα ακόμα πρόβλημα τραυματισμού, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ της ομάδας τραυματίστηκε στο αριστερό φρύδι. Ο τραυματισμός του Γιώργου Τσαλμπούρη συνέβη κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με το Μαρούσι.

Μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι, πραγματοποιήθηκε άμεσα συρραφή στο φρύδι του παίκτη. Η κατάσταση του Τσαλμπούρη προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα, ενισχύοντας την αίσθηση της «κακοδαιμονίας» που αναφέρεται πως δεν εγκαταλείπει τη «Βασίλισσα».

Οι μακροχρόνιες απουσίες των Μπράουν και Φίζελ

Η «Βασίλισσα» ήδη πριν από τους τελευταίους τραυματισμούς, είχε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Οι παίκτες Μπράουν και Φίζελ έχουν τεθεί επί μακρόν εκτός δράσης. Αυτοί οι δύο αθλητές βρίσκονται σε στάδιο αποθεραπείας εδώ και καιρό, προσπαθώντας να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

Η κατάσταση αυτή, με τους Μπράουν και Φίζελ να είναι ήδη εκτός, επιδεινώνεται με τους νέους τραυματισμούς. Η ομάδα καλείται να βρει λύσεις για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται, καθώς οι δύο αυτοί παίκτες αποτελούν σημαντικά κομμάτια του ρόστερ και η απουσία τους είναι αισθητή.

Το φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι και οι επιπτώσεις του

Η ΑΕΚ είχε προγραμματίσει και έδωσε μια φιλική αναμέτρηση με το Μαρούσι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έληξε ισόπαλο, χωρίς νικητή. Αυτή η αναμέτρηση ήταν μία από τις δοκιμές της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, η αναμέτρηση αυτή σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Γιώργου Τσαλμπούρη στο αριστερό φρύδι, όπως προαναφέρθηκε. Η ισοπαλία και ο τραυματισμός του Τσαλμπούρη προστίθενται στην αλυσίδα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία πλέον καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα της λόγω των απουσιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta