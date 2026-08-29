Ο Τσιτσιπάς πρεμιέρα το απόγευμα της Δευτέρας στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο US Open, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Άρθουρ Φις το απόγευμα της Δευτέρας (31/8). Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των αγώνων στο γήπεδο Louis Armstrong και αποτελεί μέρος του 1ου γύρου της διοργάνωσης. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Δευτέρας, με τον Έλληνα τενίστα να έχει την τιμή να ανοίξει την αυλαία σε ένα από τα κεντρικά κορτ.

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει την πρώτη του μάχη στο φετινό US Open αντιμετωπίζοντας τον Άρθουρ Φις. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Αυτή η αναμέτρηση θα είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας που θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο Louis Armstrong, ένα από τα κύρια κορτ των εγκαταστάσεων του US Open.

Η μονομαχία μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Άρθουρ Φις εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου γύρου του τουρνουά. Οι φίλαθλοι του τένις αναμένουν με ενδιαφέρον την εμφάνιση του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος θα προσπαθήσει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα στο Louis Armstrong

Το γήπεδο Louis Armstrong θα φιλοξενήσει δύο σημαντικούς αγώνες στην αρχή του προγράμματος της Δευτέρας. Όπως αναφέρθηκε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άρθουρ Φις θα ανοίξουν την αυλαία, προσφέροντας μια δυνατή έναρξη για την ημέρα. Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Τσιτσιπά, το πρόγραμμα στο ίδιο γήπεδο θα συνεχιστεί με μια άλλη ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η Αμάντα Ανισίμοβα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ασλιν Κρούγκερ, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος του ημερήσιου προγράμματος στο Louis Armstrong.

Οι αναμετρήσεις στο Arthur Ashe Stadium

Παράλληλα με τη δράση στο Louis Armstrong, το θρυλικό Arthur Ashe Stadium, το κεντρικό γήπεδο του US Open, θα φιλοξενήσει επίσης κορυφαίους αθλητές. Το πρόγραμμα των αγώνων σε αυτό το γήπεδο θα ξεκινήσει λίγο αργότερα από το Louis Armstrong, στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Η πρώτη αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για το Arthur Ashe Stadium είναι αυτή μεταξύ της κατόχου του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα, και της Καμίλα Οσόριο. Η Σαμπαλένκα, ως περσινή νικήτρια, θα προσπαθήσει να ξεκινήσει δυναμικά την υπεράσπιση του τίτλου της.

Στη συνέχεια, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον περσινό πρωταθλητή, Κάρλος Αλκαράθ, να αγωνίζεται εναντίον του Ρόμαν Σαφιούλιν. Ο Αλκαράθ, ως ένας από τους κορυφαίους τενίστες της διοργάνωσης, αναμένεται να προσφέρει ένα θέαμα υψηλού επιπέδου στην πρεμιέρα του.

Οι ανακοινώσεις των διοργανωτών για το πρόγραμμα

Οι διοργανωτές του US Open προέβησαν σε ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Δευτέρας, καθορίζοντας τις ώρες και τα γήπεδα των πρώτων αγώνων. Σύμφωνα με αυτές τις ανακοινώσεις, ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρθουρ Φις επιλέχθηκε να ανοίξει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong, ενώ το Arthur Ashe Stadium θα ξεκινήσει τη δράση του μία ώρα αργότερα.

Η δημοσιοποίηση του προγράμματος επιτρέπει στους φιλάθλους να οργανώσουν την παρακολούθηση των αγώνων, με τις αναμετρήσεις στα δύο μεγάλα γήπεδα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα του τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta