Οι προβλέψεις του Football Meets Data για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Οι ελληνικές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν πλέον μάθει τους αντιπάλους τους στις league phases. Συνολικά τέσσερις εκπρόσωποι θα αγωνιστούν στις φάσεις των ομίλων, μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Μπραν. Λίγο αργότερα, δημοσιεύτηκαν οι προβλέψεις του Football Meets Data, οι οποίες σκιαγραφούν την πορεία των ελληνικών συλλόγων. Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, δύο εκ των τεσσάρων ελληνικών ομάδων αναμένεται να συνεχίσουν στα νοκ άουτ των διοργανώσεων.

Η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Η Ελλάδα θα έχει φέτος τέσσερις εκπροσώπους στις league phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων. Οι ομάδες αυτές έχουν ήδη ενημερωθεί για τους αντιπάλους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έτσι, οι ελπίδες της χώρας για πρόκριση στα νοκ άουτ επικεντρώνονται στους τέσσερις συλλόγους που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιεύτηκαν από το Football Meets Data στις 29 Αυγούστου, η πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αναμένεται να είναι μεικτή. Ο αλγόριθμος εκτιμά ότι δύο από τους τέσσερις ελληνικούς συλλόγους θα καταφέρουν να προκριθούν στα νοκ άουτ των διοργανώσεών τους.

Οι προβλέψεις αυτές παρέχουν μια πρώτη εικόνα για τις πιθανότητες κάθε ομάδας, βασιζόμενες σε συγκεκριμένα δεδομένα και αναλύσεις. Οι φίλαθλοι και οι ομάδες έχουν πλέον στη διάθεσή τους αυτά τα στοιχεία για να αξιολογήσουν τις προοπτικές τους.

Η πορεία της ΑΕΚ στο Champions League

Στο Champions League, οι προβλέψεις του Football Meets Data δεν είναι ευνοϊκές για την ΑΕΚ. Ο αλγόριθμος εκτιμά ότι η ομάδα έχει 40,2% πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην 24άδα των ομάδων που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αυτός ο αριθμός κατατάσσει την ΑΕΚ στην 31η θέση της συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Η ομάδα θα κληθεί να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια για να ανατρέψει αυτή την πρόβλεψη.

Ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ στο Europa League

Στο Europa League, οι προβλέψεις διαφοροποιούνται σημαντικά για τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως ο 16ος επικρατέστερος σύλλογος για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ και συνεπώς στα playoffs της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 78,3% πιθανότητες για να προχωρήσει στα νοκ άουτ. Αντίθετα, ο ΟΦΗ τοποθετείται στην προτελευταία θέση των προβλέψεων, με μόλις 7,5% πιθανότητες να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός στο Conference League

Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται ως η δεύτερη ελληνική ομάδα που θεωρείται φαβορί για πρόκριση, σύμφωνα με το Football Meets Data. Η ομάδα του Παναθηναϊκού συγκεντρώνει 82,1% πιθανότητες να βρεθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Αυτή η επίδοση κατατάσσει τον Παναθηναϊκό στη 16η θέση μεταξύ όλων των ομάδων της league phase, όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισης. Η υψηλή αυτή πιθανότητα τον καθιστά έναν από τους διεκδικητές για τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta