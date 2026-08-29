Χορταστική ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Άνφιλντ

Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στο Άνφιλντ, σε μία αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ωραίο ρυθμό και γκολ. Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Premier League, προσέφερε πλούσιο θέαμα και πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Με αυτό το αποτέλεσμα, αμφότερες οι ομάδες συνεχίζουν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, με τη Λίβερπουλ να περιορίζεται σε δεύτερη σερί ισοπαλία.

Δυναμικό ξεκίνημα της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, καταφέρνοντας να φέρει τον αγώνα στα μέτρα της από τα πρώτα λεπτά. Η πρώτη σοβαρή απειλή ήρθε στο 11ο λεπτό, όταν ο Ζακέ απέτρεψε με σούπερ προβολή ένα πιθανό γκολ από το σουτ του Ιγκόρ Ζεσούς.

Οκτώ λεπτά αργότερα, η Νότιγχαμ πλησίασε ξανά το προβάδισμα με μια άστοχη κεφαλιά του Εντόι. Τελικά, η «ζημιά» για τη Λίβερπουλ έγινε στο 24ο λεπτό, όταν από βολέ του Σελς και αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Γκιμπς-Γουάιτ έστρωσε τη μπάλα για τον Εντόι, ο οποίος πλάσαρε άψογα στη γωνία, διαμορφώνοντας το 0-1.

Ακυρωθέν γκολ και χαμένες ευκαιρίες για τους «κόκκινους»

Η Λίβερπουλ νόμιζε πως βρήκε την απάντηση στην πρώτη της ευκαιρία στο 32ο λεπτό, με γκολ του Βιρτζ. Ωστόσο, το VAR επενέβη και ακύρωσε το τέρμα για οφσάιντ του Γερμανού ποδοσφαιριστή, διατηρώντας το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους.

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους και απείλησαν με καρφωτή κεφαλιά του Βιρτζ στο 45ο λεπτό, την οποία εξουδετέρωσε ο Σελς. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει ακόμα χειρότερα για τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, όταν ο Άινα με τρομερή ντρίμπλα άδειασε τον Μουνιόθ στην περιοχή και γύρισε τη μπάλα στο πέναλτι για τον Ιγκόρ Ζεσούς, όμως ο Άλισον με τη βοήθεια του οριζόντιου δοκαριού εξουδετέρωσαν το πλασέ του, αποτρέποντας το 2-0.

Ισοφάριση και νέα ανατροπή στο δεύτερο μέρος

Η ομάδα του Ιραόλα κατάφερε να μπει με άλλον αέρα στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 60ο λεπτό. Ο Χάκπο υποδέχθηκε τη μπάλα από δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα για τον Ίσακ, ο οποίος σκόραρε σε κενό τέρμα για το 1-1.

Ωστόσο, αυτή η ισορροπία δεν κράτησε για πολύ. Στο 68ο λεπτό, η Φόρεστ έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Λίβερπουλ από γρήγορη εκτέλεση πλαγίου, με τον Άλισον να ανατρέπει τον Γουίλιαμς στο τετ-α-τετ. Ο Γκιμπς-Γουάιτ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και σκόραρε, ανακτώντας το προβάδισμα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η τελική αντίδραση της Λίβερπουλ και η παρουσία Τσιμίκα

Ακόμα κι έτσι, η Λίβερπουλ δεν παράτησε το ματς και έφτασε ξανά στην ισοφάριση. Στο 82ο λεπτό, ο Βιρτζ με άριστη πάσα σημάδεψε τον Μουνιόθ στην περιοχή, ο οποίος γύρισε το κορμί του και εκτέλεσε με δύναμη στα δίχτυα από δύσκολη γωνία για το τελικό 2-2.

Λίγο πριν το τέλος, στο 86ο λεπτό, ένα καλοζυγισμένο φάουλ του Σομποσλάι πέρασε δίπλα από το δοκάρι, χωρίς να αλλάξει το σκορ. Στο 72ο λεπτό, ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε ως αλλαγή στο ματς και είχε καλή παρουσία στην ισόπαλη αναμέτρηση του Άνφιλντ.

Οι «κόκκινοι» σε περίοδο προσαρμογής

Οι «κόκκινοι» του Άντονι Ιραόλα έκαναν και δεύτερη γκέλα στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League, δείχνοντας ότι χρειάζονται χρόνο προσαρμογής στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Η Λίβερπουλ παρατάχθηκε με τους: Άλισον, Φρίμπονγκ (71΄Χράφενμπερχ), Ζακέ (77΄Αραούχο), Φαν Ντάικ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta