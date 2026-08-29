Θλάση ο Πέδρο Τσιριβέγια, εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες

Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να στερηθεί τις υπηρεσίες του για το επόμενο διάστημα. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία περίπου 15 έως 20 ημερών από την αγωνιστική δράση.

Ο τραυματισμός στην Τσεχία

Ο Πέδρο Τσιριβέγια αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Χράντετς Κράλοβε. Ο Ισπανός μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα του αριστερού του ποδιού και αντικαταστάθηκε αμέσως, στο 28ο λεπτό, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτός ο τραυματισμός αποτέλεσε μία από τις άσχημες ειδήσεις για το «τριφύλλι», παρά την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η αναγκαστική αυτή αλλαγή προκάλεσε ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αποτελεί βασικό στέλεχος. Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Πέδρο Τσιριβέγια υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής φύση και η έκταση του τραυματισμού του.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις. Διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ, δηλαδή στη γάμπα του αριστερού του ποδιού. Ο μυϊκός τραυματισμός χαρακτηρίζεται ως όχι σοβαρός, και η κατάσταση του Τσιριβέγια δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία.

Παρόλο που η θλάση είναι πρώτου βαθμού και δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτείται ένα διάστημα αποθεραπείας για την πλήρη αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους χωρίς κανένα ρίσκο για υποτροπή.

Το διάστημα της απουσίας

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, ο Πέδρο Τσιριβέγια αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 15 έως 20 ημέρες. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία περίπου τριών εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ο Ισπανός χαφ θα χάσει τα παιχνίδια που ακολουθούν άμεσα στο πρόγραμμα του «τριφυλλιού».

Η επιστροφή του υπολογίζεται ότι θα γίνει πιθανότατα μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Ειδικότερα, η επανένταξή του στην ομάδα αναμένεται λίγο πριν τη μεγάλη διακοπή του Σεπτεμβρίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις αναμετρήσεις των Εθνικών ομάδων για το Nations League. Μεταξύ των αγώνων που θα απουσιάσει είναι και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Δευτέρα.

Οι επιπτώσεις για τον Παναθηναϊκό

Η απουσία του Πέδρο Τσιριβέγια δημιουργεί ένα κενό στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού για το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, η ομάδα διαθέτει και άλλους ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν τη θέση του. Συγκεκριμένα, οι Ιμράν Λούζα, Κινγκς Κάνγκουα, Ετιέν Καμαρά και Σωτήρης Κοντούρης αναμένεται να «τραβήξουν» το κουπί της μεσαίας γραμμής.

Η ομάδα βρίσκεται επίσης εν αναμονή πιθανής μεταγραφής στα χαφ, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου. Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League, αν και θετική, συνοδεύτηκε από την άσχημη είδηση του τραυματισμού του Ισπανού μέσου, ο οποίος θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει πλήρως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko