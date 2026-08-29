Ο Ατρόμητος εξετάζει σοβαρά τον Φραντζί Πιερό για την επίθεση

Ο Ατρόμητος βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού, με την περίπτωση του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ να έχει μπει πλέον στο κάδρο των ιθυνόντων της ομάδας του Περιστερίου. Ο 31χρονος Αϊτινός διεθνής φορ εξετάζεται σοβαρά για την ενίσχυση της επίθεσης, με τη μορφή δανεισμού. Η στροφή στον Πιερό ήρθε μετά την απόρριψη της πρότασης του Ατρομήτου από τον Μουνάς Νταμπούρ, ο οποίος αποτελούσε την αρχική επιλογή.

Η αναζήτηση επιθετικού

Οι ιθύνοντες του Ατρομήτου, με επικεφαλής τον προπονητή Ντούσαν Κέρκεζ, βρίσκονται σε εντατικές διεργασίες για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Η ανάγκη για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις στην κορυφή της επίθεσης είναι εμφανής, καθώς ο σύλλογος του Περιστερίου επιδιώκει να ενισχύσει το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, διάφορα ονόματα έχουν εξεταστεί, με την περίπτωση του Φραντζί Πιερό να βρίσκεται πλέον ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Η ομάδα του Ατρομήτου επιδιώκει να βρει τον κατάλληλο παίκτη που θα καλύψει τις ανάγκες της και θα προσφέρει την απαιτούμενη ποιότητα στην επίθεση.

Η περίπτωση του Μουνάς Νταμπούρ

Πριν από την εξέταση της περίπτωσης του Πιερό, ο Ατρόμητος είχε στραφεί αρχικά στον 34χρονο Ισραηλινό επιθετικό, Μουνάς Νταμπούρ. Ο Νταμπούρ είχε βρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα κοντά στην απόκτηση από τον ΟΦΗ, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε για τους Κρητικούς, οι οποίοι τελικά απέκτησαν τον Κόντρο.

Ανάλογη τροπή είχε η υπόθεση και για τον Ατρόμητο, καθώς ο Μουνάς Νταμπούρ απέρριψε την πρόταση που είχε στα χέρια του από την ομάδα του Περιστερίου. Με τον Ισραηλινό φορ να βγαίνει έτσι από το κάδρο των επιλογών, ο Ατρόμητος αναγκάστηκε να στραφεί σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης.

Ο Φραντζί Πιερό στο προσκήνιο

Μετά την αρνητική εξέλιξη στην υπόθεση του Νταμπούρ, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ στράφηκε σε εναλλακτικές λύσεις, με τον Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ να αποτελεί πλέον μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά. Ο Αϊτινός διεθνής επιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, για την επερχόμενη σεζόν, γεγονός που τον καθιστά διαθέσιμο.

Ο Ατρόμητος εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού, καθώς ο Πιερό δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2027. Ο υψηλόσωμος φορ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, προκειμένου να βρει αγωνιστικό χρόνο και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μία νέα ομάδα.

Το προφίλ του Αϊτινού φορ

Ο Φραντζί Πιερό, σε ηλικία 31 ετών, διαθέτει σημαντική εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Τουρκία, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Ρίζεσπορ, όπου κατέγραψε 11 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει.

Στην ΑΕΚ, ο Πιερό έχει πραγματοποιήσει συνολικά 55 εμφανίσεις, έχοντας σημειώσει 10 γκολ και μία ασίστ. Πριν την έλευσή του στην ελληνική ομάδα, είχε μια παραγωγική θητεία στη Μακάμπι Χάιφα, όπου σε 106 αγώνες πέτυχε 43 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ. Επίσης, έχει αγωνιστεί για την Γκινγκάμπ, με 28 γκολ και 6 ασίστ σε 78 αγώνες, καθώς και για τη Μουσκρόν, όπου είχε 9 γκολ και 4 ασίστ σε 40 εμφανίσεις.

Οι επόμενες κινήσεις

Μετά την εξέλιξη στην υπόθεση του Νταμπούρ που δεν προχώρησε, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έχει πλέον επικεντρωθεί στην περίπτωση του Φραντζί Πιερό. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για το αν το ενδιαφέρον του Ατρομήτου θα μετουσιωθεί σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Αϊτινού επιθετικού.

Η διοίκηση του συλλόγου του Περιστερίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και εξετάζει όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να ολοκληρώσει την προσθήκη ενός επιθετικού που θα ενισχύσει άμεσα την ομάδα και θα προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις στην κορυφή της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko