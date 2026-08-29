Το Περιστέρι σε αγωνία για τον Τάι Νίκολς μετά τον τραυματισμό του

Πρόβλημα προέκυψε για το Περιστέρι, καθώς ο Τάι Νίκολς τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού. Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε στο αριστερό του χέρι κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, η οποία διεξήχθη στο Μέτσοβο. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Αθήνα, προκειμένου να εκτιμηθεί επακριβώς η κατάστασή του.

Ο τραυματισμός του Τάι Νίκολς

Ο Τάι Νίκολς, ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του Περιστερίου, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Ο τραυματισμός του εντοπίζεται στον παράμεσο του αριστερού του χεριού. Αυτό το χτύπημα τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγώνα από την πρώτη κιόλας περίοδο, δημιουργώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αγωνία στον τεχνικό του Περιστερίου, Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος βλέπει έναν από τους παίκτες του να τίθεται προσωρινά νοκ άουτ. Η σοβαρότητα του τραυματισμού θα διαπιστωθεί μετά από περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης του χεριού του Νίκολς.

Η φιλική αναμέτρηση στο Μέτσοβο

Η φιλική αναμέτρηση στην οποία σημειώθηκε ο τραυματισμός του Τάι Νίκολς διεξήχθη στο Μέτσοβο. Σε αυτό το παιχνίδι, το Περιστέρι αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νικητή τον «δικέφαλο» του ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με τελικό σκορ 84-82.

Το φιλικό αυτό παιχνίδι αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες, παρά την ήττα για το Περιστέρι. Ωστόσο, το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τον απρόοπτο τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς από την αναμέτρηση, αφήνοντας ένα κενό στην αγωνιστική διάταξη της ομάδας του.

Οι επόμενες κινήσεις και οι εξετάσεις στην Αθήνα

Μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα, ο Τάι Νίκολς αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, με στόχο την επακριβή εκτίμηση της κατάστασης του αριστερού του χεριού και ειδικότερα του παράμεσου. Η διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία για να καθοριστεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Ο τεχνικός του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς αυτά θα καθορίσουν το διάστημα απουσίας του παίκτη από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η σοβαρότητα του χτυπήματος θα προσδιοριστεί από τους ειδικούς, οι οποίοι θα δώσουν το πράσινο φως για την επάνοδο του Νίκολς στις προπονήσεις και τους αγώνες, όταν κριθεί έτοιμος.

Οι διακριθέντες του Περιστερίου στην αναμέτρηση

Παρά την ήττα του Περιστερίου στην φιλική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, κάποιοι παίκτες ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Οι Φιντς, Ιτούνας και Κάριους ήταν οι καλύτεροι για την ομάδα του Περιστερίου σε αυτό το παιχνίδι, προσφέροντας σημαντικούς πόντους και παρουσία στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο Φιντς σημείωσε 12 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του ικανότητα και συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας. Ο Ιτούνας ακολούθησε με 11 πόντους, προσφέροντας λύσεις στην επίθεση του Περιστερίου. Τέλος, ο Κάριους συνεισέφερε με 10 πόντους, ολοκληρώνοντας την τριάδα των παικτών που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους σε αυτή την φιλική αναμέτρηση, παρά το δυσάρεστο γεγονός του τραυματισμού του Νίκολς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta