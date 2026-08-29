Παναθηναϊκός: Τέσσερις ομάδες ικανοποίησαν την Τζιρόνα για τον Ουναΐ, η τελική επιλογή στον παίκτη

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες που έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τζιρόνα για την παραχώρηση του Μαροκινού επιθετικού μέσου Αζεντίν Ουναΐ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αντιφατικά δημοσιεύματα και τοποθετεί την τελική επιλογή για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ποδοσφαιριστή στα δικά του χέρια. Ο Ουναΐ έχει ήδη καταλήξει σε οικονομική συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα κλαμπ, καθιστώντας την απόφασή του καθοριστική για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι προτάσεις που πλησιάζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία, και συγκεκριμένα από τον δημοσιογράφο Ιβάν Κιρός, η Τζιρόνα έχει δεχθεί τέσσερις προτάσεις για τον Αζεντίν Ουναΐ. Οι προτάσεις αυτές, αν και δεν φτάνουν τη ρήτρα αποδέσμευσης των 25 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, πλησιάζουν το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που ζητάει ο ισπανικός σύλλογος για να τον παραχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι η Τζιρόνα είναι ικανοποιημένη με τις οικονομικές προσφορές που έχουν κατατεθεί.

Το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές είναι κοντά στις απαιτήσεις της Τζιρόνα δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο για την πιθανή μεταγραφή του Ουναΐ. Η οικονομική πτυχή της συμφωνίας με τον ισπανικό σύλλογο φαίνεται να έχει επιλυθεί, μεταφέροντας το βάρος της απόφασης στον ίδιο τον παίκτη.

Τα τέσσερα κλαμπ που διεκδικούν τον Ουναΐ

Τα τέσσερα κλαμπ που έχουν καταθέσει προτάσεις στην Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ είναι ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Αλ Ιτιχάντ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Μαροκινό επιθετικό μέσο, με τις προσφορές τους να έχουν γίνει αποδεκτές από την Τζιρόνα σε οικονομικό επίπεδο.

Επιπλέον, ο Ιβάν Κιρός σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη επιτύχει οικονομική συμφωνία με την κάθε μία από αυτές τις τέσσερις ομάδες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο Ουναΐ έχει εξετάσει τις προσωπικές του απολαβές και τους όρους συνεργασίας με κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, φτάνοντας σε ένα σημείο όπου οι οικονομικές παράμετροι για τον ίδιο έχουν διευθετηθεί.

Αρχικά δημοσιεύματα και νέα διάσταση

Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ είχε προκαλέσει συζητήσεις το βράδυ της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, όταν υπήρξαν αντιφατικά δημοσιεύματα. Αυτά τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για άδεια που φέρεται να έλαβε ο ποδοσφαιριστής προκειμένου να μεταβεί στο Άμστερνταμ. Σκοπός της φερόμενης επίσκεψης ήταν να συζητήσει με τον Άγιαξ για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον ολλανδικό σύλλογο.

Ωστόσο, ο Ισπανός δημοσιογράφος Ιβάν Κιρός ήρθε σήμερα να δώσει μία διαφορετική διάσταση στο ζήτημα. Οι πληροφορίες του Κιρός παρουσιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, αναφέροντας την ύπαρξη τεσσάρων προτάσεων που ικανοποιούν την Τζιρόνα και την οικονομική συμφωνία του παίκτη με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Παναθηναϊκού.

Η τελική επιλογή στα «πόδια» του παίκτη

Μετά την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων της Τζιρόνα από τις τέσσερις ομάδες και τις προσωπικές συμφωνίες του Αζεντίν Ουναΐ με κάθε ένα από τα κλαμπ, η τελική απόφαση για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του εναπόκειται αποκλειστικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Η επιλογή του Ουναΐ είναι πλέον καθοριστική για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Μαροκινός επιθετικός μέσος καλείται να αποφασίσει σε ποια από τις τέσσερις ομάδες – Παναθηναϊκό, Άγιαξ, Αϊντχόφεν ή Αλ Ιτιχάντ – θα δώσει το «οκ». Η δική του απόφαση θα δρομολογήσει τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες για την οριστικοποίηση της μετακίνησής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta