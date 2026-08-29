Η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς: «Να είσαι περήφανος για τη διαδρομή σου»

Η Παρτιζάν αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος μέσος, ο οποίος αναδείχθηκε από τα φυτώρια του σερβικού συλλόγου, έφτασε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει μέλος της πρώτης ομάδας και να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στον «δικέφαλο του βορρά» ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08), με την Παρτιζάν να εκδίδει ανακοίνωση για να ενημερώσει τον κόσμο της και να αποχαιρετήσει ένα παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα της.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Παρτιζάν τόνισε πως ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μπορεί να είναι περήφανος για τη μέχρι τώρα διαδρομή του. Ο σερβικός σύλλογος ευχαρίστησε τον νεαρό μέσο για όλα όσα προσέφερε στο κλαμπ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Παράλληλα, του ευχήθηκε υγεία και καλή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Η Παρτιζάν υπογράμμισε επίσης την ειλικρινή φιλία που τη συνδέει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή.

Η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ

Η Παρτιζάν και ο ΠΑΟΚ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Παρτιζάν διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 20χρονου μέσου, ο οποίος αφήνει πίσω του τον σύλλογο όπου αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά.

Η πορεία του Ούγκρεσιτς στις ακαδημίες

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς φόρεσε για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτιζάν πριν καν συμπληρώσει τα δέκα του χρόνια. Πέρασε από όλα τα τμήματα της ακαδημίας του συλλόγου, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Τελεόπτικ, μία θυγατρική ομάδα, πριν υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παρτιζάν το 2023. Έναν χρόνο αργότερα, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, ενώ αργότερα έγινε και διεθνής με την Εθνική Σερβίας.

Από βασικός σε αρχηγός της πρώτης ομάδας

Με τη σκληρή δουλειά, τις καλές εμφανίσεις και τον επαγγελματισμό που επέδειξε απέναντι στη φανέλα της Παρτιζάν, ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς κατάφερε να κερδίσει θέση βασικού στην πρώτη ομάδα. Η πορεία του ήταν ανοδική, φτάνοντας στην ιδιαίτερη τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού του συλλόγου στον οποίο μεγάλωσε ποδοσφαιρικά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την πρώτη ομάδα της Παρτιζάν, ο Ούγκρεσιτς πραγματοποίησε συνολικά 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 13 γκολ. Αυτή η διαδρομή, από ένα παιδί των ασπρόμαυρων ακαδημιών μέχρι αρχηγός της πρώτης ομάδας, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τον ίδιο.

Η ιδιαίτερη φιλία Παρτιζάν - ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς αποχωρεί από την Παρτιζάν για έναν σύλλογο με τον οποίο τη σερβική ομάδα συνδέει μία ιδιαίτερη και ειλικρινής φιλία. Αυτή η σχέση αναδεικνύεται και μέσα από την ανακοίνωση της Παρτιζάν, η οποία τονίζει τους δεσμούς μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η Παρτιζάν επανέλαβε τις ευχές της στον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια της καριέρας του, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο της παρουσίας του στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta