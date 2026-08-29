Η Δόξα Λευκάδας απέκτησε τον Μάικα Πάρις και συμπλήρωσε την εξάδα ξένων

Η Δόξα Λευκάδας προχώρησε στην ολοκλήρωση της εξάδας των ξένων παικτών της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού σμολ φόργουορντ Μάικα Πάρις. Η κίνηση αυτή ενισχύει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και των απαιτήσεων της Stoiximan GBL.

Η νέα προσθήκη στο ρόστερ

Ο Μάικα Πάρις, ένας Αμερικανός σμολ φόργουορντ, αποτελεί τη νέα προσθήκη για τη Δόξα Λευκάδας. Η ανακοίνωση της απόκτησής του έγινε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς συνοδεύτηκε από ένα ευφάνταστο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.

Το συγκεκριμένο βίντεο «ταξιδεύει» τους φιλάθλους και τους χρήστες των social media στο Παρίσι, δημιουργώντας ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με το επίθετο του νεοαποκτηθέντα άσου. Ο Μάικα Πάρις έχει γεννηθεί στις 17 Φεβρουαρίου του 2001, φέρνοντας φρεσκάδα και δυναμισμό στην ομάδα.

Η κολεγιακή του διαδρομή στις ΗΠΑ

Ο Μάικα Πάρις διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κολεγιακό μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας αγωνιστεί για πέντε συνολικά χρόνια στο NCAA. Κατά τη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας, φόρεσε τη φανέλα τριών διαφορετικών πανεπιστημίων, αποκτώντας πολύπλευρη αγωνιστική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε για δύο σεζόν με την ομάδα του Όκλαντ. Στη συνέχεια, συνέχισε την πορεία του για άλλες δύο αγωνιστικές περιόδους με το Σαν Ντιέγκο Στέιτ, όπου και διέπρεψε. Τέλος, ολοκλήρωσε την κολεγιακή του θητεία παίζοντας για μία σεζόν με το Οχάιο Στέιτ, πριν περάσει στον επαγγελματικό χώρο.

Η παρουσία του στην G-League

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μάικα Πάρις έκανε το βήμα στον επαγγελματικό χώρο, αγωνιζόμενος στην G-League. Εκεί, φόρεσε τη φανέλα των Σιου Φολς Σκάιφορς, όπου είχε την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι στατιστικές του στην G-League περιλαμβάνουν μέσο όρο 3,3 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, συνέλεξε 1,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και μοίρασε 0,9 ασίστ, συμβάλλοντας στο παιχνίδι της ομάδας του. Αυτές οι επιδόσεις καταγράφηκαν σε περίπου 11 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Η ολοκλήρωση της εξάδας και ο Τρέι Ρόμπινσον

Με την προσθήκη του Μάικα Πάρις, η Δόξα Λευκάδας συμπλήρωσε την εξάδα των ξένων παικτών της για τη νέα σεζόν. Ο Πάρις αποτελεί την πέμπτη καλοκαιρινή προσθήκη ξένου για τους νεοφώτιστους στην Stoiximan GBL, γεγονός που υποδηλώνει την πρόθεση της ομάδας να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δόξα Λευκάδας διατήρησε στο δυναμικό της έναν από τους πιο σημαντικούς της παίκτες από την περσινή επιτυχημένη σεζόν. Πρόκειται για τον Τρέι Ρόμπινσον, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της ομάδας.

Ο Τρέι Ρόμπινσον έλαβε επίσης την αναγνώριση από τις ομάδες της Elite League, οι οποίες τον ψήφισαν ως τον καλύτερο ξένο παίκτη για την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Η παραμονή του κρίνεται κομβική για τους στόχους της Δόξας Λευκάδας στη νέα κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta