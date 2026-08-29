Πεναρόγια: «Χωρίς τον Πάρκερ χτίζουμε την Παρτίζαν της νέας σεζόν»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν υπολογίζεται πλέον στα πλάνα της Παρτίζαν, όπως γνωστοποίησε ο προπονητής της ομάδας, Τζοάν Πεναρόγια. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον σερβικό σύλλογο, οι δηλώσεις του τεχνικού δείχνουν την επικείμενη αποχώρησή του.

Οι δηλώσεις του Τζοάν Πεναρόγια

Ο Τζοάν Πεναρόγια αναφέρθηκε στην κατάσταση του Τζαμπάρι Πάρκερ, χαρακτηρίζοντάς την ως μη εύκολη. Ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί γρήγορα λύση, τόσο για το συμφέρον του συλλόγου όσο και για τον ίδιο τον παίκτη. Τόνισε πως ο Πάρκερ είναι ένα καλό παιδί, αλλά η ομάδα προχωρά στον σχεδιασμό της νέας σεζόν χωρίς αυτόν.

«Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να τη λύσουμε γρήγορα, πρώτα για το καλό του συλλόγου, αλλά και για τον ίδιο τον Τζαμπάρι. Είναι καλό παιδί. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι χτίζουμε την ομάδα για τη νέα σεζόν χωρίς τον Πάρκερ», δήλωσε ο Πεναρόγια. Πρόσθεσε επίσης: «Έχει συμβόλαιο και σέβομαι απόλυτα τέτοιες καταστάσεις, όπως και τον ίδιο τον Τζαμπάρι. Είναι καλό παιδί. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούμε μια ομάδα χωρίς εκείνον».

Το αβέβαιο μέλλον του Τζαμπάρι Πάρκερ

Το μέλλον του Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτίζαν παραμένει κάτι παραπάνω από αβέβαιο, παρά την ύπαρξη ενεργού συμβολαίου. Οι δηλώσεις του προπονητή Πεναρόγια καθιστούν σαφές ότι ο παίκτης δεν περιλαμβάνεται στα αγωνιστικά σχέδια για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιλυθεί σύντομα, όπως σημείωσε ο τεχνικός, με στόχο το όφελος τόσο του συλλόγου όσο και του ίδιου του αθλητή.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε επιστρέψει στην Παρτίζαν μετά από έναν δανεισμό, ωστόσο η νέα εξέλιξη τον φέρνει ξανά στην πόρτα της εξόδου. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο της Παρτίζαν φαίνεται να έχουν λάβει τις αποφάσεις τους σχετικά με τη σύνθεση του ρόστερ για την επόμενη σεζόν, με τον Πάρκερ να βρίσκεται εκτός αυτών των σχεδιασμών.

Ο δανεισμός στην Μπανταλόνα

Μεσούσης της περσινής αγωνιστικής περιόδου, ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε παραχωρηθεί από την Παρτίζαν στην Μπανταλόνα. Ο δανεισμός του στην ισπανική ομάδα είχε ως στόχο να του προσφέρει αγωνιστικό χρόνο και να διατηρήσει την αγωνιστική του κατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου του δανεισμού, ο παίκτης επέστρεψε κανονικά στην Παρτίζαν, όπως προβλεπόταν από το συμβολαίου του.

Παρά την επιστροφή του, οι τελευταίες εξελίξεις και οι δηλώσεις του προπονητή Πεναρόγια υποδεικνύουν ότι η παρουσία του στην ομάδα δεν θα είναι μακροχρόνια. Η περίοδος του δανεισμού στην Μπανταλόνα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της πρόσφατης πορείας του παίκτη, πριν την τρέχουσα κατάσταση αβεβαιότητας.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο BCL

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα την περασμένη σεζόν, συμμετέχοντας στα playoffs του Basketball Champions League (BCL). Συγκεκριμένα, είχε κοντραριστεί με την ΑΕΚ, σε μια σειρά αγώνων που καθόρισε την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Η Ένωση κατάφερε να επικρατήσει στη σειρά με σκορ 2-1.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στους κρίσιμους αγώνες, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην τελική φάση του BCL. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα σημαντικά παιχνίδια στα οποία συμμετείχε ο Τζαμπάρι Πάρκερ, πριν από τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του στην Παρτίζαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta