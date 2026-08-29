Ισόπαλο φιλικό για την ΑΕΚ με το Μαρούσι στη SUNEL Arena

Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με το Μαρούσι σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στη SUNEL Arena, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη με σκορ 91-91. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο, προσφέροντας στους προπονητές των δύο ομάδων, Ντράγκαν Σάκοτα και Ηλία Παπαθεοδώρου, την ευκαιρία να αξιολογήσουν την κατάσταση των παικτών τους. Στόχος ήταν η δοκιμή σχημάτων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την πορεία της προετοιμαίας, καθώς οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η εξέλιξη του φιλικού και οι στόχοι των προπονητών

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Μαρούσι διεξήχθη στη SUNEL Arena, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 91-91, αναδεικνύοντας τον αμφίρροπο χαρακτήρα της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή ήταν η δεύτερη φιλική αναμέτρηση για την ΑΕΚ στην ίδια έδρα, καθώς είχε προηγηθεί η επικράτησή της κόντρα στη Μεγαρίδα, προσθέτοντας ακόμα ένα παιχνίδι προετοιμασίας στο πρόγραμμά της.

Οι δύο προπονητές, Ντράγκαν Σάκοτα και Ηλίας Παπαθεοδώρου, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα αγωνιστικά σχήματα και τακτικές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε πολλούς παίκτες. Η αναμέτρηση αυτή τους επέτρεψε να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των ομάδων τους, καθώς και να εντοπίσουν σημεία προς βελτίωση ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας και των επίσημων αγώνων.

Απουσίες και απρόοπτα για την Ένωση

Για την ΑΕΚ, αρκετοί παίκτες δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, επηρεάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι Μπράουν, Φίζελ και Φλιώνης. Επιπλέον, δεν συμμετείχαν στην αναμέτρηση οι Νόλεϊ και Πίνκνεϊ, καθώς είχαν φτάσει στην Αθήνα μόλις τις τελευταίες ώρες και δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να ενσωματωθούν πλήρως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημειώθηκε ένα απρόοπτο με τον παίκτη της ΑΕΚ, Τσαλμπούρη. Ο Τσαλμπούρης υπέστη χτύπημα κοντά στο φρύδι, γεγονός που τον ανάγκασε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες και να κάνει ράμματα. Παρά τον τραυματισμό του, ο παίκτης επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή και αποφασιστικότητα, συνεχίζοντας κανονικά στο ματς και ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην αναμέτρηση.

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν και οι απουσίες του Αμαρουσίου

Από την πλευρά της «Βασίλισσας», όπως συχνά αναφέρεται η ΑΕΚ, αγωνίστηκαν συνολικά εννέα παίκτες, οι οποίοι έλαβαν χρόνο συμμετοχής για να δείξουν τις δυνατότητές τους. Αυτοί ήταν οι Μπάρτλεϊ, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Χαρτώνας, Τσαλμπούρης, Γυμνόπουλος και Λεκαβίτσιους. Η συμμετοχή τους έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή να αξιολογήσει την απόδοσή τους και τη χημεία τους στο παρκέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις από τους εννέα παίκτες που αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό, ήταν μέλη της ομάδας και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης και Σκορδίλης, οι οποίοι προσφέρουν συνέχεια και εμπειρία στο φετινό ρόστερ της Ένωσης. Όσον αφορά την ομάδα του Αμαρουσίου, δεν αγωνίστηκαν οι Λούντζης και Μαρς, οι οποίοι απουσίαζαν από τη φιλική αναμέτρηση, μειώνοντας τις επιλογές για τον προπονητή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta