ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της στη League Phase του Champions League

Η ΑΕΚ ενημερώθηκε για το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγωνιστικών της League Phase του Champions League. Ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του αντιμετωπίζοντας τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena. Η ανακοίνωση του πλήρους καλενταρίου έγινε από την UEFA το μεσημέρι του Σαββάτου, μετά την κλήρωση των οκτώ αντιπάλων που είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Μονακό, προσδιορίζοντας τις ημερομηνίες και τις έδρες των αναμετρήσεων.

Το ξεκίνημα στην Αυστρία

Η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων του Champions League έχει οριστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Οι κιτρινόμαυροι θα ταξιδέψουν στην Αυστρία για να αντιμετωπίσουν τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της ευρωπαϊκής τους διαδρομής.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:45, ώρα Ελλάδος, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για τις φετινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ένωσης. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την πρώτη από τις οκτώ συνολικά για τη League Phase της διοργάνωσης.

Δύο διαδοχικά ταξίδια στην Αγγλία

Μετά την πρεμιέρα στην Αυστρία, το πρόγραμμα της ΑΕΚ περιλαμβάνει δύο συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις, αμφότερες σε αγγλικό έδαφος. Η πρώτη από αυτές θα φέρει την Ένωση αντιμέτωπη με τη Σαχτάρ, με τον αγώνα να διεξάγεται στο ιστορικό Στάμφορντ Μπριτζ, μια έδρα με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, οι κιτρινόμαυροι θα παραμείνουν στην Αγγλία για να αντιμετωπίσουν τη Μάντσεστερ Σίτι. Η αναμέτρηση με την ισχυρή αγγλική ομάδα θα φιλοξενηθεί στο Έτιχαντ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα απαιτητικό δίπτυχο εκτός έδρας αγώνων απέναντι σε δύο διαφορετικούς αντιπάλους.

Σημαντικές αναμετρήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η τέταρτη αγωνιστική φέρνει την ΑΕΚ πίσω στην έδρα της, όπου θα υποδεχθεί έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επισκεφθεί τη Νέα Φιλαδέλφεια για να αναμετρηθεί με τον Δικέφαλο, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Επιπλέον, η ΑΕΚ θα έχει δύο διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στην έκτη και έβδομη αγωνιστική του θεσμού. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, η Ένωση θα φιλοξενήσει αρχικά τη Γαλατάσαραϊ, μια ομάδα με ένθερμους φιλάθλους, και στη συνέχεια τη Ρόμα, προσφέροντας στους φιλάθλους της την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες στο γήπεδό τους.

Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταξίδια και το φινάλε

Στην πέμπτη αγωνιστική, οι κιτρινόμαυροι θα πραγματοποιήσουν ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, θα μεταβούν στην γειτονική χώρα για να αντιμετωπίσουν την Κόμο, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί μέρος του απαιτητικού ευρωπαϊκού προγράμματος της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League θα ολοκληρωθεί με μια ακόμα εκτός έδρας αναμέτρηση. Ο τελευταίος αγώνας θα βρει την ελληνική ομάδα στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ, κλείνοντας έτσι τον κύκλο των οκτώ αγώνων της φάσης των ομίλων και ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της σε αυτή τη φάση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta