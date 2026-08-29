Ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» με στόχο την βελτίωση

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τον επερχόμενο αγώνα του Άρη με τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που, βάσει αποτελεσμάτων, θεωρείται η δεύτερη πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα της τελευταίας χρονιάς. Ο Άρης γνωρίζει ότι για να διεκδικήσει τη νίκη, θα χρειαστεί να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η εντυπωσιακή πορεία του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έχει επιδείξει σημαντικά κατορθώματα την τελευταία περίοδο, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας, το Super Cup και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Αυτές οι επιτυχίες αναδεικνύουν τη δουλειά του προπονητή Χρήστου Κόντη, για την οποία ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε με σεβασμό και ειλικρίνεια.

Αντικειμενικά, το έργο του Έλληνα τεχνικού μπορεί να συγκριθεί με την αρχική περίοδο του Χοσέ Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, η οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League, καθώς και με την παρθενική χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, που στέφθηκε με πρωτάθλημα και πρόκριση στη League Phase του Champions League. Πέρα από τους τίτλους που εμπλουτίζουν το βιογραφικό, η εικόνα της ομάδας λειτουργεί ως αδιάψευστος μάρτυρας του έργου του προπονητή.

Ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια ομάδα που αυτή τη στιγμή φαντάζει να διανύει την καλύτερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της. Αυτό καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα απαιτητική για τους γηπεδούχους.

Τα προβλήματα του Άρη στην πρεμιέρα

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Άρης αντιμετώπισε αρκετά ζητήματα, τα οποία τον «γλίτωσε» ο Φαμπιάνο Λέισμαν με τις επεμβάσεις του. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν αφελή ανεβάσματα των full back, καθώς και αργή λειτουργία στο παιχνίδι αμυντικής μετάβασης. Αυτά τα λάθη θα μπορούσαν να αποβούν ασυγχώρητα απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος βασίζεται στην ταχύτητα των παικτών του και στις συνεργασίες που αναπτύσσουν.

Όποια ομάδα δεν «διαβάσει» σωστά τον ΟΦΗ, κινδυνεύει να την «πατήσει», όπως συνέβη πρόσφατα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η βουλγαρική ομάδα, πατώντας στην εμπειρία της, γνώρισε δύο ήττες από τον ΟΦΗ. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και σωστή τακτική προσέγγιση από την πλευρά του Άρη.

Ανάγκη για βελτίωση στον άξονα και τη δημιουργία

Στον πρώτο αγώνα, ο Ούρος Ράσιτς κλήθηκε να καλύψει το κενό δύο παικτών στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Ντέλε Μπασίρου, από την πλευρά του, φάνηκε αργός τόσο στη σκέψη όσο και στην πράξη, βρισκόμενος εκτός θέσης σε φάσεις επιθετικής μετάβασης του αντιπάλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η φάση του δεύτερου τέρματος της Καλαμάτας, παρόλο που η ευθύνη «φορτώθηκε» ολοκληρωτικά στον Νοά Φαντιγκά.

Οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών ήταν εκνευριστικά μεγάλες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εξίσου μεγάλοι χώροι για τον αντίπαλο. Η δημιουργία, ωστόσο, αναμένεται να είναι σε καλύτερο επίπεδο με την παρουσία του Μανού Γκαρθία. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος τονίζει ότι με «ψευτοδεκάρια» δουλειά δεν γίνεται. Χρειάζεται ένας κανονικός παίκτης σε αυτή τη θέση, με σωστές τοποθετήσεις μεταξύ των γραμμών, έκρηξη στα πρώτα βήματα και ικανότητα για σωστή κάθετη πάσα.

Μια τέτοια προσθήκη θα προσφέρει ποιοτικό στήριγμα στον Ράσιτς, ενώ παράλληλα θα ωφελήσει και τα εξτρέμ, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινούνται σωστά στον χώρο. Αυτές οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για να αποκτήσει ο Άρης καλύτερη ισορροπία και αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι του.

Προβληματισμοί στην αμυντική συνέπεια

Απέναντι σε μια δημιουργική ομάδα όπως ο ΟΦΗ, η αμυντική συνέπεια αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον Άρη. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Φρέντρικ Γένσεν θα χρειαστεί να αγωνιστεί ξανά ως κεντρικός αμυντικός. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι προβλέπεται να έχει στο πλευρό του έναν κανονικό αριστερό full back, τον Ομάρ Ρίτσαρντς.

Ρίχνοντας μια ματιά στην ενδεκάδα που απασχολεί τον Μιχάλη Γρηγορίου, οι εντονότεροι προβληματισμοί εντοπίζονται στα μετόπισθεν. Το κέντρο της άμυνας, σύμφωνα με την ανάλυση, απαιτεί την παρουσία ενός αυθεντικού στόπερ με προσωπικότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι επιθέσεις του αντιπάλου και να διασφαλιστεί η αναγκαία σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta