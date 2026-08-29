Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ για πρόκριση στο Europa League

Οι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και ΟΦΗ, έμαθαν χθες, 28 Αυγούστου, τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του αναλυτικού προγράμματος των αγώνων, η οποία αναμένεται αύριο, 30 Αυγούστου, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προχώρησε σε εκτιμήσεις σχετικά με τις πιθανότητες πρόκρισης κάθε ομάδας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκτιμήσεις για τον Ολυμπιακό

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για τον Ολυμπιακό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν υψηλές πιθανότητες να βρεθούν στα νοκ άουτ του Europa League. Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει 73,8% πιθανότητες να προκριθεί στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας μία θέση μεταξύ των 24 πρώτων ομάδων.

Πέρα από την πρόκριση στα νοκ άουτ, ο Ολυμπιακός διατηρεί και αξιόλογες πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Με 24,7% πιθανότητες να τερματίσει μέσα στην πρώτη οκτάδα, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να επαναλάβουν την επιτυχία της σεζόν 2024/2025, όταν είχαν καταφέρει να βρεθούν ανάμεσα στις κορυφαίες οκτώ ομάδες.

Το δύσκολο έργο του ΟΦΗ

Αντίθετα με την αισιόδοξη εικόνα για τον Ολυμπιακό, η κατάσταση για τον ΟΦΗ παρουσιάζεται πολύ πιο δύσκολη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή. Οι Κρητικοί είχαν μία από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις προοπτικές τους στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες του ΟΦΗ να προκριθεί στην ενδιάμεση φάση του Europa League ανέρχονται μόλις στο 7,5%. Ακόμη πιο χαμηλές είναι οι πιθανότητες να βρεθεί η ομάδα του Ηρακλείου μέσα στους πρώτους οκτώ, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 0,2%.

Η πρόκληση και οι προσδοκίες για τους Κρητικούς

Οι «Ομιλίτες» έχουν μπροστά τους ένα αντικειμενικά δύσκολο έργο, δεδομένων των αριθμητικών προβλέψεων. Ωστόσο, η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις.

Παρά τις χαμηλές πιθανότητες που καταγράφει ο υπερυπολογιστής, η ιστορία και η πρόσφατη πορεία του ΟΦΗ υποδηλώνουν ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να εκπλήξει και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της σε κάθε αναμέτρηση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι προβλέψεις για τις κορυφαίες ομάδες

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δημοσίευσε επίσης τις πιθανότητες για την κατάληψη μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα της League Phase από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων βρίσκονται η Μίλαν με 53% και η Μπάγερ Λεβερκούζεν με 50% πιθανότητες.

Ακολουθούν η Γιουβέντους με 48% και η Μπόρνμουθ με 47%. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει 41% πιθανότητες, ενώ η Θέλτα Βίγκο 38%. Τις προβλέψεις συμπληρώνουν η Σάντερλαντ με 37%, η Κρίσταλ Πάλας με 35%, καθώς και η Μπενφίκα και η Χόφενχαϊμ, αμφότερες με 34% πιθανότητες να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta