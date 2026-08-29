Ο ΟΦΗ με Κόντρο στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη

Ο ΟΦΗ έχει στρέψει την προσοχή του στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι Κρητικοί θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσουν τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί για τις 30 Αυγούστου, στις 19:30. Στην αποστολή της ομάδας του Χρήστου Κόντη συμπεριλήφθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Κέναν Κόντρο.

Η αποστολή του ΟΦΗ για τη Θεσσαλονίκη

Η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη ολοκληρώθηκε, με τον Έλληνα τεχνικό να ανακοινώνει την 25μελή αποστολή. Σε αυτήν περιλαμβάνεται κανονικά ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι εξής:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Ο Κέναν Κόντρο και η άμεση ενσωμάτωση

Ο Κέναν Κόντρο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Κυπελλούχων Ελλάδας, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα και συμπεριλήφθηκε άμεσα στα πλάνα του Χρήστου Κόντη για τον αγώνα με τον Άρη. Ο Βόσνιος επιθετικός προπονήθηκε για πρώτη φορά με τα ασπρόμαυρα, δείχνοντας την πρόθεσή του να ενσωματωθεί γρήγορα στην ομάδα. Η άμεση συμμετοχή του στην αποστολή υποδηλώνει ότι αναμένεται να μπει απευθείας στα... βαθιά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από την πρώτη στιγμή.

Η παρουσία του Κόντρο στην αποστολή θεωρείται σημαντική για τον ΟΦΗ, καθώς προσθέτει μια επιπλέον λύση στην επίθεση, ενόψει ενός απαιτητικού παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα ποντάρει στην εμπειρία και τις ικανότητές του για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αγωνιστικά προβλήματα και απουσίες

Παρά την ενίσχυση με τον Κόντρο, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει ορισμένα αγωνιστικά προβλήματα. Οι Ισέκα, Κωστούλας και Σιέλης συνέχισαν θεραπεία, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Συγκεκριμένα, ο Κωστούλας αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο, ενώ ο Σιέλης έχει ενοχλήσεις στον μηρό. Παρόλα αυτά, και οι τρεις παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή και θα ακολουθήσουν την ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αν και η συμμετοχή τους παραμένει υπό αίρεση.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Επίσης, δεν συμπεριλήφθηκαν οι νεαροί Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης, συμπληρώνοντας τις απουσίες της κρητικής ομάδας για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Το πρόγραμμα προπόνησης και ο στόχος για το 2/2

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, ασκήσεις κατοχής μπάλας και στατικές φάσεις, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας. Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του έχουν θέσει ως στόχο το 2/2 στο πρωτάθλημα, μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με νίκη απέναντι στο Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο, γεγονός που δίνει ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια. Το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως δύσκολο και απαιτητικό, αλλά η ομάδα των Κρητικών επιδιώκει να συνεχίσει το θετικό της ξεκίνημα και να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του αντιπάλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko