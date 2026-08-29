Οι κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και οι προκλήσεις της ΑΕΚ

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών και τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ξεκινά συνήθως μια εκτενής συζήτηση σχετικά με τις ελπίδες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος επισημαίνει την ανάγκη όλες οι ομάδες να βελτιωθούν, ενώ παράλληλα θυμίζει πόσοι βαθμοί απαιτούνται στους ομίλους για να συνεχίσουν την πορεία τους. Η συζήτηση αυτή, αν και βασίζεται σε φαντασιώσεις, θεωρείται πιο ποδοσφαιρική σε σχέση με αυτή των μεταγραφών.

Η συζήτηση για τις ευρωπαϊκές κληρώσεις

Η περίοδος των κληρώσεων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων πυροδοτεί κάθε καλοκαίρι μια συζήτηση για τις προοπτικές των ελληνικών συλλόγων. Εξετάζονται οι κληρώσεις ως καλές ή κακές και αναλύονται τα σημεία που απαιτούν προσοχή. Αυτή η συζήτηση, παρόλο που περιέχει στοιχεία φαντασίας, θεωρείται πιο ουσιαστική για το ποδόσφαιρο σε σύγκριση με τις συζητήσεις για τις μεταγραφές, οι οποίες συχνά επικεντρώνονται σε «μπαμ και μπουμ» και σε παίκτες που «αλλάζουν επίπεδο» σε ομάδες.

Ωστόσο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος τονίζει ότι κανείς δεν προκρίθηκε ποτέ μόνο και μόνο λόγω μιας καλής κλήρωσης. Υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα, όπως ο αριθμός των βαθμών που απαιτούνται για την πρόκριση ή για μια υψηλή θέση στον όμιλο. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν βασικούς παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν από όλες τις ελληνικές ομάδες.

Η δύσκολη κλήρωση της ΑΕΚ στο Τσάμπιονς Λιγκ

Η ΑΕΚ έμαθε την Πέμπτη τους αντιπάλους της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η οχτάδα των ομάδων που έχει να αντιμετωπίσει χαρακτηρίζεται αντικειμενικά δύσκολη, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Η Ένωση ήταν δεδομένο ότι θα κληρωθεί με δύο ισχυρούς αντιπάλους από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα έρθει στην Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επιπλέον, η πρόβλεψη του Λάζαρου Ρότα, ότι η ομάδα θα βρει τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, έγινε πραγματικότητα, καθώς η ΑΕΚ κληρώθηκε από το δεύτερο γκρουπ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αυτά τα τρία παιχνίδια θεωρούνται αντικειμενικά πολύ δύσκολα για την ελληνική ομάδα.

Τα παιχνίδια-κλειδιά και οι ιταλικές ομάδες

Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν πέντε παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς, ώστε να κυνηγήσει την πρόκριση. Δύο από αυτά τα παιχνίδια θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την επίτευξη νικών. Το ένα είναι απέναντι στη Λασκ του Λιούμπιτς στην Allwyn Arena, ενώ το άλλο είναι με τη Σαχτάρ, η οποία θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Στάνφορντ Μπριτζ, όπου η ΑΕΚ ενδέχεται να έχει και μεγάλη υποστήριξη από φιλάθλους.

Η Ένωση καλείται επίσης να παλέψει για να κερδίσει τη Γαλατά στην Αθήνα. Όσον αφορά τις δύο ιταλικές ομάδες που προέκυψαν, τη Ρόμα και την Κόμο, η ΑΕΚ δεν θεωρείται χαμένη από χέρι. Η Ρόμα, συγκεκριμένα, χάνει μεγάλο μέρος της δύναμής της όταν αγωνίζεται εκτός Ιταλίας, ενώ η Κόμο είναι πρωτάρα στη διοργάνωση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για καλές και κυρίως επιθετικές ομάδες.

Τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων της Ένωσης

Ένα θετικό στοιχείο για την ΑΕΚ είναι ότι από όλες τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, πρωταθλήτριες είναι μόνο η Γαλατά και η Σαχτάρ. Αυτό μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική δυναμική στα παιχνίδια. Επιπλέον, καμία από αυτές τις ομάδες δεν διακρίνεται για τις αμυντικές της αρετές και δεν είναι σκληρές ομάδες.

Αντιθέτως, τους αρέσει να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και επιτρέπουν και στον αντίπαλο να αναπτύξει το δικό του παιχνίδι. Αυτό ισχύει ακόμα και για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δεν έχει πλέον προπονητή τον Γκουαρντιόλα, αλλά και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία ο Μουρίνιο προσπαθεί να μετατρέψει σε μια επιθετική μηχανή, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta