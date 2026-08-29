ΠΑΟΚ: Κλείνει τον Ντιέγκο Κόστα της Κρασνοντάρ σύμφωνα με τους Ρώσους

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Ρωσία, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, κεντρικού αμυντικού της Κρασνοντάρ. Η είδηση αυτή έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσω δημοσιεύματος, το οποίο αναφέρει ότι ο «δικέφαλος του βορρά» πλησιάζει στη μεταγραφή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δείχνουν μια συμφωνία δανεισμού με οψιόν αγοράς.

Οι πληροφορίες από τη Ρωσία

Η μεταγραφική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε από τον Ρώσο δημοσιογράφο Ιβάν Καρπόφ. Ο Καρπόφ έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα. Το δημοσίευμα αυτό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, καθώς αφορά έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική παρουσία στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Οι πληροφορίες του Ρώσου δημοσιογράφου αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η Κρασνοντάρ, βρίσκονται σε διαδικασία οριστικοποίησης της συμφωνίας. Οι συζητήσεις φέρεται να έχουν προχωρήσει σε ένα κρίσιμο στάδιο, με τις λεπτομέρειες του deal να διαμορφώνονται.

Το προφίλ του Ντιέγκο Κόστα

Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Η θέση του στο γήπεδο είναι αυτή του στόπερ, προσδίδοντας σταθερότητα στην αμυντική γραμμή της ομάδας του. Αυτή τη στιγμή, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται με τα χρώματα της Κρασνοντάρ, έχοντας υπογράψει ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με τον ρωσικό σύλλογο.

Το τρέχον συμβόλαιό του με την Κρασνοντάρ έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Αυτό υποδηλώνει ότι ο παίκτης αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τη ρωσική ομάδα, γεγονός που καθιστά τη διαπραγμάτευση για την απόκτησή του μια πολύπλοκη διαδικασία. Η ηλικία του, στα 27 έτη, τον καθιστά έναν ποδοσφαιριστή σε πλήρη αγωνιστική ωριμότητα.

Η πορεία του στην Κρασνοντάρ

Ο Ντιέγκο Κόστα εντάχθηκε στο δυναμικό της Κρασνοντάρ το καλοκαίρι του 2025. Η μεταγραφή του στη ρωσική ομάδα πραγματοποιήθηκε από τη Σάο Πάολο, έναν ιστορικό σύλλογο της Βραζιλίας. Το κόστος της απόκτησής του από την Κρασνοντάρ ανήλθε στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καταδεικνύει την αξία και τις προσδοκίες που υπήρχαν για τον παίκτη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρασνοντάρ, ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε μια αξιοσημείωτη επιτυχία. Το 2025, μόλις ένα χρόνο μετά τη μεταγραφή του, κατέκτησε μαζί με την ομάδα του το πρωτάθλημα της χώρας. Αυτή η επιτυχία υπογραμμίζει την ικανότητά του να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο και να κερδίζει τίτλους.

Οι όροι της πιθανής συμφωνίας

Οι συζητήσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Κρασνοντάρ, όπως αναφέρουν οι ρωσικές πηγές, αφορούν μια συγκεκριμένη μορφή συμφωνίας. Πρόκειται για deal δανεισμού του Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ, με την προσθήκη οψιόν αγοράς. Αυτή η οψιόν αγοράς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα φτάνει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να ολοκληρώνουν τις λεπτομέρειες. Η δομή αυτής της μεταγραφής επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον παίκτη αρχικά ως δανεικό, διατηρώντας το δικαίωμα να τον εντάξει μόνιμα στο ρόστερ του στο μέλλον, εφόσον το επιθυμεί και καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό.

Κινήσεις και στο ρωσικό σύλλογο

Παράλληλα με τις συζητήσεις για την πιθανή αποχώρηση του Ντιέγκο Κόστα, η Κρασνοντάρ φέρεται να προχωρά και σε δικές της μεταγραφικές κινήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες ρωσικές πηγές, η Κρασνοντάρ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μαϊζόν Ροντρίγκες. Οι σύλλογοι φέρεται να οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες πληρωμής για αυτή τη μεταγραφή.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Μαϊζόν Ροντρίγκες αναμένεται να επισφραγιστεί μόλις διευθετηθούν τα ζητήματα πληρωμής. Αυτή η παράλληλη κίνηση της Κρασνοντάρ στην αγορά μπορεί να συσχετίζεται με την ενδεχόμενη αποχώρηση του Βραζιλιάνου αμυντικού, καθώς οι ομάδες συχνά αναζητούν αντικαταστάτες όταν προχωρούν σε πωλήσεις ή δανεισμούς παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta