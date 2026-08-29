Οι πιθανότητες της ΑΕΚ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Champions League, γνωστή ως League Phase, μετά από μια εντυπωσιακή νίκη. Πλέον, εν αναμονή της ανακοίνωσης του αναλυτικού προγράμματος των αγώνων, ένας υπερυπολογιστής έχει προβλέψει τις πιθανότητες της ελληνικής ομάδας να συνεχίσει την πορεία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι προβλέψεις αυτές δίνουν μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η «Ένωση», καθώς και για τις προοπτικές της να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η πορεία της ΑΕΚ προς τη League Phase

Η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Champions League την Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Η πρόκριση αυτή ήρθε μετά από μια επιβλητική νίκη με σκορ 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ο αγώνας διεξήχθη μέσα στην «Allwyn Arena», όπου η ελληνική ομάδα έδειξε την ανωτερότητά της. Την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για την ΑΕΚ

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει εκπονήσει τις προβλέψεις του για τις πιθανότητες πρόκρισης των ομάδων που συμμετέχουν στη League Phase. Για την ΑΕΚ, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη.

Συγκεκριμένα, ο υπερυπολογιστής δίνει στην ΑΕΚ 40,2% πιθανότητες να τερματίσει μέσα στην πρώτη 24άδα και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ωστόσο, οι πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να εξασφαλίσει απευθείας το εισιτήριο για τους «16» είναι σημαντικά χαμηλότερες, φτάνοντας μόλις το 3,9%.

Το παράδειγμα του Ολυμπιακού

Η πρόκριση στην επόμενη φάση, δηλαδή στην πρώτη 24άδα, δεν είναι ένα άγνωστο επίτευγμα για τις ελληνικές ομάδες. Ο περσινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός, είχε καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Αυτό το γεγονός προσφέρει ένα προηγούμενο και δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι εφικτή για την ελληνική εκπρόσωπο.

Αναμονή για το πρόγραμμα των αγώνων

Εν αναμονή της ανακοίνωσης του αναλυτικού προγράμματος των αγώνων, η οποία αναμένεται σήμερα, 29 Αυγούστου, με τις ακριβείς ημέρες και ημερομηνίες της κάθε αναμέτρησης, οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή προσφέρουν ένα πρώτο δείγμα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Το πρόγραμμα θα καθορίσει τις ακριβείς προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, καθώς και τη σειρά των αναμετρήσεων που θα δώσει στην προσπάθειά της για πρόκριση.

Οι πιθανότητες άλλων ευρωπαϊκών ομάδων

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει επίσης προβλέψει τις πιθανότητες για άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα και να προκριθούν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Οι πιθανότητες αυτές δίνουν μια εικόνα του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 61% πιθανότητες, η Μπάγερν Μονάχου 57%, η Άρσεναλ 54%, η Μπαρτσελόνα 53%, η Παρί Σεν Ζερμέν 53% και η Λίβερπουλ 53%. Ακολουθούν η Μάντσεστερ Σίτι με 42%, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 33%, η Ίντερ με 32% και η Νάπολι με 28%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta